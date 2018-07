Eventi. Sorrento Incontra la Barcellona Gypsy Balcan Orchestra 16 luglio, ore 21.15, Villa Comunale. Ingresso gratuito

Primo appuntamento, lunedì 16 luglio, alle ore 21.15, presso la Villa Comunale di Sorrento, con la rassegna Sorrento Incontra Estate 2018, promossa dal Comune di Sorrento.

Ospite, la Barcellona Gypsy Balcan Orchestra, un collettivo di musicisti dalle origini più disparate con sede a Barcellona.

La loro musica fonde canzoni tradizionali catalane con ritmi orientali, swing gipsy e sonorità est europee, canzoni cubane con musica balcanica e klezmer: il tutto senza snaturare la tradizione, ma rispettando e mantenendone lo spirito.

L’edizione estiva 2018 di Sorrento Incontra, diretta da Mvula Sungani, è promossa in collaborazione con la Fondazione Sorrento e la Federalberghi Penisola Sorrentina, ed organizzata da Arealive e PdArtmedia.

La rassegna è il contenitore unico degli eventi sostenuti dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, e coordinati dal dirigente del Settore Cultura, Antonino Giammarino, in partnership con importanti istituzioni nazionali ed internazionali come la fondazione Ilica, il Calandra Italian American Institute, La City University of New York e la Campania Music Commission.

Info line 0815335246.