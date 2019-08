Eventi di oggi venerdi 2 agosto 2019

L’orizzonte del golfo di Sorrento e disegnato dalla nave passeggeri Marella con i suoi 1500 passeggeri, vecchia di 33 anni, allungata di 40 metri nel 1999 e riammodernata nel 2014, l’ex Costa Europa ora della Carnival.

Variegato e disparatissimo programma di eventi a partire dalle 19.00 di stasera con il panettone d’estate e poi ai bastioni di Parsano , con Nives Reale e le donne del Tasso, Festival di Agerola sul sentiero degli dei, con il teatro di massimiiano gallo e il Festival di ravello con concerto alle 23.00 e poi da non perdere Lorenzo Piras a Villa Fondi e poi e poi la Luminaria di San Domenico . Non fartelo raccontare ma vieni a viverlo di persona questo inizio fine settimana.

LUMINARIA DI SAN DOMENICO 1 – 2 – 3 agosto 2019 dalle ore 21.30 Piazza San Gennaro

Il suono delle campane del Convento di Santa Maria a Castro e della Chiesa di San Gennaro V.M. e la coreografia curata dai “Ragazzi della Luminaria” daranno il via all’accensione delle 3000 candele posizionate lungo il decoro del pavimento maiolicato della piazza. Da qui è possibile ammirare la suggestiva illuminazione del complesso monumentale della chiesa e del convento di Santa Maria a Castro/ San Domenico.

Le mappature architetturali proiettate sulle pareti della chiesa di San Gennaro condurranno i visitatori in un viaggio virtuale fantastico dove le fiamme, il fuoco e i colori saranno i protagonisti principali.

Durante le tre serate la “Compagnie La SALAMANDRE” si esibirà in performances di fiamme, acrobazie e fuoco. Spettacoli alle ore 22.30 – 23.30 in collaborazione con i Ragazzi della Luminaria.

1 e 2 agosto lo staff di Sapori d’Autunno organizzerà una degustazione di piatti e dolci tipici locali.

1 e 3 agosto verranno realizzate delle installazioni di candele in Piazzetta Gagliano e presso Campo di Bocce. Durante la serata del 3 agosto la Soprano Claudia Coticelli presenterà un brano scritto in onore di San Domenico con il maestro Enzo Donnarumma.

Il programma religioso prevede ogni sera, dal 1 al 3 agosto, nella Chiesa di San Gennaro, il triduo di preparazione: ore 19.30 Santo Rosario, ore 20.00 Santa Messa.