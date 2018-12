Eventi di Natale 2018– CROCE ROSSA ITALIANA COSTA AMALFITANA

Da oggi, Venerdì 14 dicembre, diamo il via al ricco programma di eventi natalizi promosso da CRI – COSTA AMALFITANA.

Venerdì 14 dicembre, a Positano presso la tensostruttura installata in “Piazza Dei Racconti”, si terrà la TOMBOLATA per tutti gli anziani.

Si prosegue martedì 18 dicembre, sempre a Positano, con il Pranzo di Natale, che si terrà quest’anno presso il ristorante “Valle Dei Mulini”. Entrambe le iniziative sono dirette agli anziani della perla della Costiera Amalfitana e sono organizzati in collaborazione con il Comune.

Sabato 15 dicembre, sarà la volta di Praiano, dove si svolgerà l’iniziativa SPORTIVA-MENTE INSIEME, un insieme di giochi divertenti, per i ragazzi dai 6 ai 13 anni, che verranno realizzati presso il campetto sportivo San Luca Evangelista.

Domenica 23 dicembre a Tramonti presso l’Associazione Gete dalle ore 20.00, si terrà la consueta TOMBOLATA DI SOLIDARIETÀ, l’iniziativa sarà anche un’occasione per raccogliere fondi da destinare alle attività di CRI-COSTA AMALFITANA.

Da Tramonti torniamo ancora a Praiano dove lunedì 24 dicembre i Volontari CRI accompagneranno Babbo Natale nelle case dei bambini.

Seguiranno altri due appuntamenti “TOMBOLATA DI SOLIDARIETÀ”:

– Mercoledì 26 dicembre 2018, dalle ore ore 20:30, a Vietri Sul Mare presso il Convento delle figlie di Gesù Eucarestia in Via Diego Taiani;

– Mercoledì 2 gennaio 2019 dalle ore 20.00 a Minori presso la tensostruttura di Minori.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione i Comuni di Minori, Positano, Praiano e Tramonti; la Parrocchia San Luca di Praiano e la Parrocchia Santa Maria Assunta di Positano, il Convento delle figlie di Gesù Eucarestia di Vietri sul Mare; le Associazioni GETE di Tramonti, ARS VIVENDI di Minori, l’Associazione Chiesa Nuova e il ristorante Valle dei Mulini di Positano.