Eventi M5S Amalfi e Praiano di Sabato 16 Marzo

Sabato 16 Marzo Sarà un giorno speciale per il Movimento 5 Stelle in Costiera Amalfitana. Infatti un doppio evento Vedrà impegnati MOLTI Portavoce del Movimento Fondato da Beppe Grillo in mattinata ad Amalfi e nel pomeriggio e serata a Praiano.

Tema del giorno ovviamente non PUÒ Che Essere il Reddito di Cittadinanza, il Provvedimento Più Importante del Governo Conte, Tra le maggiori Riforme in tema di benessere degli Ultimi anni e cavallo di battaglia del Movimento Fondato da Beppe Grillo, Fortemente voluta dal Ministro del Lavoro Luigi di Maio.

Primo appuntamento ad minerale di Amalfi alle ore 11.00 Presso il Salone Morelli, storica sede del Consiglio Comunale, dove i Portavoce alla Camera dei Deputati ed alla Regione Campania Anna Bilotti e Michele Cammarano illustreranno le novità del Reddito di Cittadinanza, con Particolare ATTENZIONE alle Opportunità Che racconto Provvedimento PUÒ offrire alle Imprese ed Agli Enti Locali venire i Comuni. Infatti, this Importante Riforma rappresenta Una grande occasione, non soltanto in campo sociale e this Sara La sede giusta per illustrarne i Vantaggi.

Secondo appuntamento nel pomeriggio un Praiano, si tuffò un Partire dalle ore 17.00 Presso il Centro Culturale Ing. A. Pane, i Parlamentari della Campania del M5S introdurranno Reddito di Cittadinanza e Quota Cento, altra pietra miliare del Governo del Cambiamento in tema di welfare. Interverranno le portavoci al Senato della Repubblica Felicia Gaudiano e Luisa Angrisani e Quelli alla Camera dei Deputati Anna Bilotti, Nicola Provenza e Luigi Iovino, Oltre Che il Consigliere Regionale Michele Cammarano.

Durante l’evento verra praianese Presentato il software di un Simulazione del Reddito di Cittadinanza Creato Dagli attivisti del Meetup “Amici di Beppe Grillo” di Salerno, Attraverso il Quale, inserendo i Dati ISEE Sara possibile VERIFICARE il Possesso dei Requisiti per richiedere ed ottenere il Reddito.

E Importante partecipare Agli appuntamenti Organizzati in Costiera colomba Sarà possibile confrontarsi ed interfacciarsi con i Portavoce Politici del Movimento 5stelle senza filtri, evitando la solita trafila degli intermediari, Caratteristica principale della Vecchia politica.