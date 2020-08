Eventi della settimana di Ferragosto in Costiera amalfitana

Martedi 11 agosto

Agerola

Parco della Colonia Montana, ore 21.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

NELLO DANIELE IN QUARTETTO ACUSTICO

PROJECT…LIVE – “JE STO’ VICINO A TE”

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Cetara

Piazzale della Torre Vicereale, ore 18.00

Le notti azzurre

BAND & SEA – SCHIZZECHEA BAND

Minori

Largo Solaio de’ Pastai , ore 21.30

XXVI edizione della Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai”

G&S PROJECT

duo sax e contrabbasso

ingresso libero

Ravello

Belvedere di Villa Rufolo, ore 5,00

Ravello Festival

CONCERTO ALL’ALBA

Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi

Direttore Jordi Bernàcer

Javier Perianes, pianoforte

Musiche di Mercadante, Albéniz, de Falla

SOLD OUT – Si potrà assistere al concerto in live streaming sulla pagina facebook del Ravello Festival .

_________________________________________________

Mercoledi 12 agosto

Agerola

Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo, h 20.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

LA NOTTE DEI DESIDERI

a cura dell’Associazione AstroCampania

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Minori

Largo solaio de’ Pastai, ore 21.30

Q.B.

storie d’amore e di sapore dalla Costa d’Amalfi

video-presentazione del libro di Gabriele Cavaliere, edizione Officine Zephiro Editore

conduce Alfonso Bottone

Vietri sul Mare

h 21.00, Marina di Vietri

Made in Vietri

NEXT LEVEL SHOW IN CONCERTO

————————————————————-

Giovedi 13 agosto

Agerola

Parco della Colonia Montana, ore 21.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

PREMIO “AGEROLA ALLA CARRIERA”

TOSCA IN DIREZIONE MORABEZA

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Maiori

Anfiteatro del Porto di Maiori, ore 21.00

BIAGIO IZZO

prenotazione obbligatoria al +39 389 672 9968

Minori

Piazzetta Maggiore Garofalo, ore 21.30

MANDOLINIAMO

Accademia mandolinistica napoletana diretta dal M° Mauro Squillante

ingresso libero

——————————————————————–

Venerdi 14 agosto

Agerola

Paipo – Località “Crocifisso”

Festival Agerola sui sentieri degli dei

ore 19.00 partenza con guida per il Monte TRE CALLI

“QUELLI CHE ASPETTANO…tra canti e musica”

Riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Vietri sul Mare

h 21.00, Marina di Vietri

Made in Vietri

FREEDOM OF DREAMERS

esibizione della Compagnia Il Proscenio

Maiori e Positano

Vigilia dei festeggiamenti per la Madonna Assunta

____________________________________

Sabato 15 agosto

Agerola

Monte Tre Calli, ore 5.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

L’ALBA MAGICA – GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Parco della Colonia Montana, ore 21.00

LILLO&GREG CON LATTE E I SUOI DERIVATI

Maiori e Positano

Festeggiamenti per la Madonna Assunta

NON CI SARANNO I FUOCHI D’ARTIFICIO

____________________________________

Domenica 16 agosto

Cetara

Piazzale della Torre Vicereale, ore 18.00

Le notti Azzurre

BAND & SEA – LIVE MUSIC CON VANESSA

Vietri sul Mare

h 21.00, Dragonea

Made in Vietri

NAPUL’E’ IN CONCERTO

——————————————–

Lunedì 17 Agosto

Agerola

Parco Colonia Montana, ore 21.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

MA NON ME LO DOVEVI DARE TU IL BRASILE? – UNPLUGGED

GINO RIVIECCIO E YES BRASIL

Scanzonati racconti napoletani a ritmo di bossa e samba all’insegna dell’ottimismo

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Maiori

Anfiteatro del Porto di Maiori, ore 21.00

JIMMY SAX

prenotazione obbligatoria al +39 389 672 9968

Minori

Piazzetta Maggiore Garofalo, ore 21.30

“…MI CHIAMANO MIMÌ”

omaggio in prosa e musica a Mia Martini a 25 anni dalla sua scomparsa

Scritto, interpretato e diretto da Sarah Falanga

———————————————

Martedì 18 Agosto

Agerola

Parco Colonia Montana, ore 21.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

ENRICO RUGGERI IN CONCERTO: UNA STORIA DA CANTARE

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Minori

Piazzetta Maggiore Garofalo, ore 21.30

LA VOCE DELLA TRADIZIONE

concerto del gruppo di ricerca di canti popolari tradizionali appartenenti alla tradizione popolare contadina

Ravello

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.30

Ravello Festival

CECILIA BARTOLI

LES MUSICIENS DU PRINCE-MONACO

DIRETTORE GIANLUCA CAPUANO

“WHAT PASSION CANNOT MUSIC RAISE”

“What passion cannot music raise” – Musiche di Handel e altri

Posto unico € 50

__________________________________

Mercoledi 19 Agosto

Agerola

Parco Colonia Montana, ore 21.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

PREMIO “ROBERTO BRACCO”

NATA PER UNIRE (LA RADIO) – UNPLUGGED

EUGENIO FINARDI E EZIO GUAITALMACCHI

Il primo mezzo di comunicazione di massa che ha unito il nostro paese

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Minori

Piazzetta Maggiore Garofalo, ore 21.30

Incontri d’Autore

TERRAZZE AL SOLE. IL PAESAGGIO E LA VITA ITALIANA NELLA PITTURA DEI VIAGGIATORI DEL XX SECOLO

(Liguori) di e con Massimo Bignardi

Ravello

Piazza Duomo, ore 21.30

Ravello Festival

DANIELE SCANNAPIECO QUARTET

Ingresso libero

Vietri sul Mare

h 21.00, Marina di Vietri

Made in Vietri

I VIA TOLEDO IN CONCERTO

________________________________

Giovedi 20 Agosto

Agerola

Parco Colonia Montana, ore 21.00

Festival Agerola sui sentieri degli dei

I VIRTUOSI DI SAN MARTINO IN TOTO’, CHE TRAGEDIA!

ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Maiori

Anfiteatro del Porto di Maiori, ore 21.00

VINCENZO SALEMME

prenotazione obbligatoria al +39 389 672 9968

Minori

Largo Solaio de’ Pastai, ore 21.30

XXVI edizione della Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai”

SILVIO ROSSOMANDO – SAX SOLO

==============================================================

RASSEGNE

Cetara

CETARA SUMMER FORUM

Piazzetta sottostante la Torre Vicereale, h 21.30

Minori

14-16 | 28-30 agosto

Lungomare California

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO E DELL’ARTIGIANATO

Maiori

13 | 14 | 15 | 16 agosto

FESTA DELL’ASSUNTA

Positano

FESTA DELL’ASSUNTA

14 agosto – ALZATA DEL QUADRO

15 agosto – FESTEGGIAMENTI