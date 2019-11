EVENTI DEL FINE SETTIMANA 8-9-10 NOVEMBRE 20149 IN PENISOLA SORRENTINA AMALFITANA

A tenere banco in questo week-end d’autunno sono le suore Oblate del Bambin Gesù, quelle di sottomonte per intenderci, che celebrano il centenario della presenza in Penisola Sorrentina, incontri serali nella chiesa di Lourdes e visita alla mostra di ICONE presso il loro laboratorio permanente. Il Vescovo Francesco Alfano ha visitato la mostra stamane venerdi 8 nov. Il convento delle suore è nell’antica residenza nobiliare sorrentina dei Rubinacci, anch’essa motivo di interesse in quanto appena restaurata. I Rubinacci in Sorrento avevano 3 importanti residenze, che rendevano disponibili già dall’ottocento ai viaggiatori del gran tour.

Sabato 9 nov, nel pomeriggio alle 17.30. Visita guidata gratuita al monumento restaurato. L’UNITRE (università delle tre età) penisola sorrentina, organizza in occasione del completamento dei lavori di restauro, una visita guidata dal direttore Lucio Esposito, essa è aperta, oltre i soci, a tutti i cittadini appassionati e interessati.Appuntamento alle 17.30 presso il campanile del Vescovado di Sorrento.

Lo slalom automobilistico a massa Lubrense è annullato per le condizioni meteo. Ma comunque l’offerta di eventi è immensa per qualità e cultura, paesaggio e ambiente. A Meta Geggè Lorenzano organizza portoni aperti nell’ambito di GEOGRAFIA NASCOSTA.

7 – 8 – 9 – 10 novembre 2019 ” Festeggiamenti del Centenario della presenza delle Suore Oblate del Bambino Gesù a Sorrento ” Parrocchia Nostra Signora di Lourdes a Sorrento.