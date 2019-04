eventi del 27/28 aprile 2019 in costa amalfitana e sorrentina

L’ottavario di Pasqua: è domenica in Albis, è la domenica di San Tommaso, è Madonna delle Galline, è Pasqua per gli ortodossi.

Solitamente Don Antonio Porpora ad Amalfi per la pasqua ortodossa celebra le funzioni in rito per le persone che lo richiedono, in particolare la comunità di ucraini presenti in costiera.

Il popolo della tammorra trova il suo acme nella festa della Madonna delle Galline, con una miriade di concerti, che sfoceranno nella serata finale con Eugenio Bennato. Salerno vive invece con la festa del Crocefisso la sua massima atmosfera medievale, con ricostruzione di botteghe, costumi e gastronomia, spettacoli e i Giardini della Minerva, quest’anno l’infiorata di Ogliara sarà presente nella piazza della Ferrovia a Salerno nelle stesse giornate del Crocefisso.

La penisola sorrentina trascorre il suo fine settimana tra piazza Veniero con la coldiretti e piazza Cota con salute sport e solidarietà.

Per gli appassionti di storia suggeriamo il FESTIVAL DELLA STORIA A NAPOLI, con una lezione dedicata ad Achille Lauro, ma anche la mostra sul Caravaggio al Museo di Capodimonte ove c’è esposto il quadro della incredulità di San Tommaso.

ACHILLE LAURO AL FESTIVAL DELLA STORIA A NAPOLI

Attraverso la parabola di un armatore, presidente della squadra di calcio e sindaco, emergono molte caratteristiche significative del rapporto di Napoli con il potere e il consenso.

Introduce Antonello Perillo

Paolo Macry

Professore emerito di Storia contemporanea presso l’Università Federico II, ha insegnato anche all’Università L’Orientale di Napoli. Ha fatto parte della direzione dei «Quaderni Storici», del direttivo dell’Istituto meridionale di Storia e Scienze sociali, della redazione del «Journal of Modern Italian Studies». Collabora con il «Corriere del Mezzogiorno». Tra i suoi libri: Ottocento. Famiglia, élites e patrimoni a Napoli, Einaudi (1988) e Il Mulino (2002); Giocare la vita. Storia del lotto a Napoli tra Sette e Ottocento, Donzelli (1997). Con Il Mulino ha pubblicato: Gli ultimi giorni. Stati che crollano nell’Europa del Novecento (2009), Unità a Mezzogiorno. Come l’Italia ha messo assieme i pezzi (2012), Napoli. Nostalgia di domani (2018).