Eventi e Cose da fare in Penisola per il Weekend 12-13 maggio 2018. FESTA DELLA MAMMA

Musica al Museo Georges Vallet e nella Chiesa dell’Annunziata a Sorrento, e a Capri con il Coro Alamirè di Sant’Agnello, azalee nelle piazze e convegno sulle malattie sessualmente trasmissibili. Per gli appassionati di folklore segnaliamo la festa della Madonna di Vagni a Scafati. Pulizia dei fondali a Marina di Cassano e al Porto di Maiori. Festa della Mamma in tanti luoghi.

L’edizione della Rolex Capri Sailing Week si svolgerà dall’11 al 19 maggio 2018. La 64 ° Regata dei Tre Golfi inizierà venerdì 11 a mezzanotte e si concluderà a Capri dove il 12 ° Campionato Nazionale del Tirreno si svolgono, insieme al Maxi Yacht Capri Trophy e alla Mylius Cup

Domenica alle 17, presso il campo di Via Capitolo a Maiori, terzo memorial Luigi Gambardella. Una serata di sport, divertimento, amicizia e tanta solidarietà. Vi aspettiamo numerosi ad incitare e prendere in giro i nostri “atleti” (parola grossa) e a condividere questo momento di solidarietà testimoniando la vicinanza a quanti non hanno le nostre stesse fortune. L’estrazione della nostra lotteria e un buffet finale, completeranno la serata. Vi aspettiamo numerosi

L’amianto: mostro e sconosciuto

Luciana Matarese e Gianluca De Martino sono gli autori del libro inchiesta

Napoli, la fabbrica degli scandali, Ed. Newton Compton

che racconta l’linquinamento e la devastazione ambientale dovuta alle fabbriche e alla “gestione” dei loro rifiuti.

Tra i tanti temi trattati nel libro, noi ci ferrmeremo su uno in particolare: l’amianto, il periodo quando si produceva e commercializzava, nonostante fosse già chiara la sua natura dannosa per la salute pubblica; i siti di stoccaggio, le malattie professionali da contatto con le polveri tossiche …

Chiacchierando di questa serata con qualche ospite capitato in questi giorni, mi sono accorto che ancora c’è confusione e non tutti sanno che cosa è il mesotelioma pleurico, tumore che riesce a rimanere silente anche per decine di anni, fino a svegliarsi in modo devastante. Viene contratto per inalazione o contatto con l’amianto e gli operai delle varie industrie -molte anche nei pressi di Sorrento-, non avevano negli anni in cu maneggiavano questo prodotto, che una sola mascherina e lavoravano a mani nude.

Ho pensato che è importante, per una libreria indipendente, fare ogni tanto informazione e servizio sociale e credo che,bisogna dedicare qualche ora del proprio tempo alla conoscenza e all’approfondimento perché solo sapendo le cose saremo finalmente consapevoli del pericolo che alcune nostre scelte o condizioni provocano.

L’informazione non può funzionare se ha un solo canale:

personaggio televisivo>utente , conferenziere> tavolo>microfono> pubblico (lontano). Bisosgna azzerare le distanze e offrire ai propri ospti la possibilità di dialogare continuamente con chi ci porta informazioni; fermarlo, esprimere i propri dubbi, chiedere speigazioni, fare domande.

Nell’intimità di un piccolo spazio, ciò può avenire.

Luciana Matarese e Gianluca De Martino

Napoli La fabbrica degli scandali – Amianto

sabato 12 maggio oe 20.00 start 20.30

Libreria Indipednente Corso italia 258/c sorrento