EVENTI ANNULLATI E RINVIATI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19

Cari lettori di Positanonews. Ci scusiamo se trovate degli eventi organizzati in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, ma anche nelle province di Salerno e Napoli, per la Costa d’ Amalfi e Sorrento. La Campania come tuttta l’Italia è sotto emergenza per il Coronavirus Covid 19

in questi giorni numerosi eventi organizzati sono stati annullati e/o rinviati .

Al momento ci è impossibile fornire tempestivi aggiornamenti per ognuna delle numerose iniziative organizzate sul nostro territorio. Vi invitiamo, pertanto, a contattare gli organizzatori per avere tutte le informazioni sulle modifiche apportate.

Ovviamente è improbo poter modificare centinaia di eventi presenti nel nostro ricco calendario, decine di comuni avevano organizzato, in previsione della Pasqua, tante manifestazioni .

Purtroppo non ci sarà nulla di pubblico, salvo la donazione di sangue, ci saranno eventi in rete, dirette streaming, fra cui le messe, chi sulle pagine facebook chi su You tube, il flash mob dai balconi, ogni giorno alle 18.

Al tempo stesso chiediamo agli organizzatori di comunicarci le variazioni effettuate e di inserire nel box eventi le iniziative con le nuove date su segnala evento.

Positanonews è al lavoro h 24 per aggiornarvi, ma ci fa piacere anche avere notizie di cultura, food, musica, eventi ( fino a metà aprile non con pubblico, ndr ) , curiosità, segnalateceli, preferibilmente, o mandate mail a direttore@positanonews.it.

Ma ripetiamo, a meno che non vi sia un annuncio che va pubblicizzato, con servizi a pagamento, per poter vedere i vostri futuri eventi, finita l’emergenza, dovreste usare segnala evento.

Andrà tutto bene.