ESTATE 2019 A VICO EQUENSE – UN “ARCOBALENO” DI CONCERTI, SPETTACOLI E SAGRE

Non solo il Social World Film Festival, presentato ieri a Napoli dal Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore. L’estate 2019 del comune “apripista” della Penisola Sorrentina sta facendo registrare un grande successo di pubblico per le molteplici attività proposte quest’anno dal Comune: “Vico si sta preparando al meglio per ospitare questa edizione del World Social Film Festival, la città in quei giorni non è solo la cornice dell’evento ma è parte integrante di questa manifestazione – spiega il sindaco Buonocore -. Vico è da sempre un set cinematografico naturale grazie alle sue bellezze ed alla sua proverbiale accoglienza. In tal senso, tutto il nostro territorio quest’estate sarà coinvolto in una serie di iniziative volte a rendere piacevole il soggiorno dei vacanzieri – italiani e stranieri – che arrivano sempre più numerosi a Vico, riconosciuta ormai come meta turistica di eccellenza“.

I LUOGHI DI INTERESSE Vico Equense ha deciso dunque di trasformarsi in un arcobaleno per stuzzicare i turisti, sempre più numerosi, che arrivano da ogni parte del mondo per ammirare incantati i luoghi di questa località sospesa tra cielo e mare. È proprio sulla varietà di paesaggi e di offerte che Vico Equense punta per rendere indimenticabile l’estate 2019 che propone una serie di iniziative interessanti e molto diverse tra loro. Attesissima la “Monet experience” che scatterà il 4 agosto con la “digital exhibition” dell’Impressionista mentre sono già in corso – ad esempio – le escursioni guidate che abbracciano i percorsi panoramici di Vico e la splendida montagna del Faito. Le opere teatrali amatoriali e i concerti andati in scena hanno fatto intuire quanto magica sia l’atmosfera del Chiostro della SS. Trinità e Paradiso che rappresenta un po’ il cuore pulsante dell’estate 2019 a Vico Equense (lì si svolgeranno tutte le performance più interessanti, comprese quelle di Biagio Izzo, Enzo Gragnaniello e il Vico Premio Cabaret con Gigi e Ross).

APPUNTAMENTI

Del resto, il programma dell’estate è indirizzato a richiamare l’attenzione di un pubblico variegato arrivando a coinvolgere vicani e turisti di tutte le età. A ciascun ora il suo spettacolo e così “Vico borghi, piazze e terrazze” propone concerti all’alba e al tramonto in location mozzafiato, come domenica (domani) al Belvedere San Francesco (alle ore 19 con le Metamorfosi Romantiche di Carmine Gaudieri e Simonetta Bisegna) per un week end che vivrà sul filo della musica. Infatti, fino a stasera (sabato) spazio alla settima edizione del Festival Music Week nei piazzale antistante la Chiesa della SS Annunziata – in pieno centro storico – con la partecipazione di Francesco Lettieri e Adele Tirant. Per grandi, ma soprattutto per piccini, lo spettacolo “Un’emozione per amica” a cura del Teatro Gattanera in programma domenica (domani) alle 20 (ingresso gratuito per i bambini, 3 euro per gli adulti) al Chiostro della SS Trinità e Paradiso. Insomma, un week end tutto da vivere a Vico Equense e che aprirà la strada alla tre giorni di “Frisc e Paesan”, la sagra delle tradizioni e della gastronomia di Moiano che è il primo dei tanti eventi di food che caratterizzeranno l’estate vicana. Una programmazione dedita anche ad una riscoperta del centro storico che partirà il 24-25-26 luglio con “VicoLi D’ESSAI” e poi vivrà una serie di appuntamenti intriganti ad agosto con le cinque “Vico Soirée” tra musica, arte e gastronomia per le stradine che costeggiano il Castello Giusso.