Eroi senza trincea di Mario de Rosa a Villa Fondi con il LeoClub

Nell’immaginario collettivo, la definizione di eroe riporta la mente a imprese guerresche o di altro genere, in cui un uomo fornisce una generosa prova di valore o di coraggio affrontando pericoli, compiendo azioni straordinarie o mettendo in gioco la propria vita per salvare quella altrui. Nella civiltà classica l’eroe è spesse volte un semidio, le cui gesta assumono i colori del mito e della leggenda. Partendo proprio dall’idea classica dell’eroe, l’autore cerca, con questa silloge, di raccontare i nuovi eroi della contemporaneità. Non solo di generali e cavalieri si parla, ma anche delle persone semplici, di quanti – nel silenzio e nell’oblio – eroicamente portano avanti progetti e coltivano sogni. Un omaggio, dunque, alla straordinarietà del quotidiano e agli eroi di tutti i giorni.