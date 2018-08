ENRICO RUGGERI E I DECIBEL IN CONCERTO

Nome di punta dell’agosto montesanese e del programma musicale di Mirabiliae è quello di Enrico Ruggeri, che insieme alla sua storica band Decibel, arriverà in Piazza Larocca a Montesano Scalo venerdì 03 agosto, dalle 21.00 (ingresso libero).

“La sceltadi un concerto di caratura nazionale, la scelta della musica e dell’arte, per tutto l’evento Mirabiliae, è una risposta positiva e alternativa nei confronti di problematiche come il paventato insediamento della centrale elettrica Terna e le tentate estrazioni petrolifere che volevano interessare il comune di Montesano sulla Marcellana. Montesano va conosciuto per altre cose e non esclusivamente per le invasioni barbariche di queste multinazionali”, spiega il sindaco Giuseppe Rinaldi.

Dai Decibel ad oggi, verranno ripercorsi i 40 anni di successi, insieme a una super band formata da Silvio Capeccia, Fulvio Muzio, Paolo Zanetti (chitarra), Francesco Luppi (tastiere), Fortu Sacka (basso) e Alex Polifrone (batteria). Ruggeri darà vita ad uno spettacolo “doppio” nel quale ripercorrerà la storia dei Decibel, dagli esordi fino all’ultimo recente album, l’Anticristo, e presenterà i più grandi successi della sua lunga e fruttuosa carriera da solista (Rien ne va plus, Nuovo swing, Portiere di notte, Polvere, Mistero, Il mare d’inverno, La signora del tempo che vola, ecc.).