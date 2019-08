Prima edizione “MASSA LUBRENSE MUSIC FESTIVAL” – Domenica 4 Agosto Piazza Vescovado

Massa Lubrense, Domenica 4 Agosto – dalle ore 20 – si accenderanno i riflettori su Piazza Vescovado, per un evento unico nel suo genere in Penisola Sorrentina, e che vedrà la Musica come protagonista assoluta.

Tanti gli artisti nazionali ed internazionali che si esibiranno durante la prima edizione del “MASSA LUBRENSE MUSIC FESTIVAL”, evento totalmente gratuito rivolto a diverse fasce d’età ed organizzato dall’Amministrazione comunale di Massa – Assessorati al Turismo e Politiche Giovanili.

Una manifestazione artistica multiforme, destinata a diventare negli anni un evento di richiamo e di attrazione turistica per tutti gli ospiti della Penisola amanti della buona musica.

Infatti, grazie al format artistico studiato che ha l’obiettivo di coinvolgere un audience variegato, rappresentando così un vero e proprio Festival musicale, ci sarà l’alternarsi di diverse tipologie di generi musicali, dall’hip hop e reggaeton con la Rumbla, l’Eletric Violin show a cura di Mark Lanzetta, i dj Alex Gaudino e Dee Frans, fino agli artisti locali Imma Balduccelli e Nello Simioli che infiammeranno la piazza con i loro migliori brani musicali.

“Nella programmazione estiva abbiamo voluto prevedere un evento diverso e innovativo rispetto a quelli già collaudati e che si ripetono già da qualche anno con grande successo. Bella musica in una piazza Vescovado, rigorosamente chiusa al traffico dove i giovani, e non solo, potranno divertirsi grazie a generi musicali alternativi. Un evento che saprà coinvolgere anche i numerosi turisti presenti sul territorio che sicuramente sapranno apprezzare la particolarità dell’evento. Abbiamo deciso di realizzare questo Festival nella matura consapevolezza che ai giovani può essere data l’opportunità di divertirsi e svagarsi, in modo sano,anche con una iniziativa comunale che va ulteriormente ad arricchire un ricco e variegato cartellone di eventi.”

“Il Massa Lubrense Music Festival è stato ideato per andare incontro alle esigenze dei giovani della Penisola Sorrentina, e degli ospiti presenti nelle varie strutture ricettive, che vogliono divertirsi in una piazza all’aperto in modo sano lasciandosi coinvolgere dai vari generi musicali, così come avviene in tante altre rinomate città turistiche italiane, e non, ormai da anni. L’evento vedrà l’alternarsi di artisti di una certa fama che va oltre i confini della Penisola. Il contributo poi degli artisti locali sarà il valore aggiunto della kermesse.”