“DRITTO AL CUORE” PRO AMATRICE

Mercoledì 10 ottobre 2018 alle ore 19.00 , presso il “Teatro S.Antonino di Sorrento”, è stata organizzata una serata musicale e giornalistica per sostenere l’associazione “CDAF” di Sonia Mascioli, architetto di Amatrice. Una iniziativa amichevole per raccogliere fondi e costruire ad Amatrice la CASA DELLE DONNE.Il progetto ha come obiettivo sociale l’inserimento nel lavoro , l’integrazione sociale e aiuto a donne in difficoltà dopo il tragico terremoto in quel territorio della provincia di Rieti.

Sono grato della tua gentile attenzione e partecipazione di solidarietà civile.