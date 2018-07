“Doppio Binario”, presentazione del libro a Villa Fondi con il pm Woodcock

Appuntamento a Villa Fondi (ore 21) con la presentazione dell’ultimo libro di Bruno Larosa, avvocato penalista e scrittore.

Un legal thriller, un giallo con colpo di scena finale che si dipana in un quadro di massoneria e corruzione. Un figlio che si improvvisa «detective dell’anima» quando il padre viene ucciso. «Doppio binario», (Polidoro editore), il nuovo lavoro dell’avvocato penalista Bruno Larosa, sarà presentato venerdì 6 luglio a Villa Fondi di Piano di Sorrento. La storia si avvolge intorno a un clamoroso errore giudiziario, un innocente messo in galera per coprire l’assassino, e diventa l’occasione per discutere dei problemi e dello stato della giustizia con il pm della Dda di Napoli Henry John Woodcock, la giornalista ed ex senatrice Rosaria Capacchione, l’attore Gianfelice Imparato, il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Torrese. Il dibattito verrà moderato da Vincenzo Iurillo del «Fatto Quotidiano».