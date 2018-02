DONNE e NON SOLO…inaugurazione 8 marzo 2018 ore 17.00

presso Palazzo Sant ’ Agostino ,Palazzo della Provincia di Salerno via Roma.(2 piano)

Collettiva d’Arte di donne presentata da un convegno a tema.

L’evento vuole essere uno stimolo per le donne a continuare a fare Arte, un messaggio per il mondo istituzionale e per gli addetti ai lavori, per supportare le donne nei loro percorsi storici, premiandole con l’attenzione.

La pittura, come il pensiero della donna per secoli, è stato fortemente represso.

La COLLETTIVA “DONNE e NON SOLO…” nasce con l’intento di far riflettere sull’arte al femminile.

Da Artemisia Gentileschi a Tamara de Lempicka, fino a Frida Kahlo intercorrono secoli di storia, di costume e arte per concretizzare la possibilità di essere donna e artista.

SALERNO E LA SUA PROVINCIA è ricca di ARTISTE brave, talentuose e produttive.

Il Convegno ha coinvolto le pari opportunità e le Istituzioni della PROVINCIA di Salerno per farne occasione di incontro e confronto fra artiste, e professioniste, mettendo in circolo conoscenze, stimolando scambi e sviluppando proposte e strategie, così da superare l’eventuale marginalità delle donne in tutti gli ambiti dell’arte e non solo.

ARTISTE partecipanti alla collettiva dall’8 marzo all’ 8 aprile 2018

