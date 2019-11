Domenica 17 novembre a Vico Equense un nuovo appuntamento con la grande musica da camera

Vico Equense – Domenica 17 novembre 2019 alle ore 18,30 presso la chiesa della Santissima Annunziata Il Quartetto d’archi HADIMOVA eseguirà Il Quartetto op. 1 n . 3 di Alessandro Fridzeri (Verona 1741- Anversa 1825) e il capolavoro assoluto di Franz Schubert (Vienna 1797-1828) “ La morte e la fanciulla ” D. 810 Il quartetto HADIMOVA, che di recente ha eseguito Schubert a Ravello, presenterà dapprima un breve quartetto inedito del veronese A.Fridzeri, del quale è già stato proposto nel 2018 a Montechiaro un quartetto dall’op. 10 , anche questo inedito. Fridzeri perse la vista abbastanza presto e, nonostante questo tragico problema, fu abile mandolinista, compositore ed editore in Francia, dove appoggiò attivamente la Rivoluzione francese. Di seguito il capolavoro di Schubert che fu pubblicato postumo nel 1831; insieme al Trio op. 100 già proposto mesi fa e al Quintetto La trota, che verrà eseguito il 30 novembre, rappresenta il vertice della produzione cameristica del musicista viennese che morì a soli 31 anni, un anno dopo aver seguito piangendo a dirotto il feretro dell’amatissimo Beethoven. Un genio timido con un destino tragicamente breve. Una curiosità: HADIMOVA è un acronimo costruito con le iniziali di Haydn, Dittersdorf, Mozart e Vanhal che , spesso, a Vienna si esibivano in quartetto. Immaginarsi lo spettacolo! Una serata assolutamente da non perdere.

A cura Associazione AEQUA 20

Per info cell: 339 60 31 725 mail:cuomobenjamin@yahoo.it