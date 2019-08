Domani l’ultimo appuntamento del Positano Teatro Festival. A fine serata la consegna del Premio Pistrice

L’edizione 2019 del Positano Teatro Festival è giunta a termine . Domani 7 agosto , ore 21, si terrà alla chiesa nuova l’ultimo appuntamento con Lalla Esposito e Massimo Masiello in ” Io Agata e tu” ovvero “SFOGLIATELLE ED ALTRE STORIE 2…. LA VENDETTA”

Piano digitale: Antonio Ottaviano Contrabbasso: Gianluigi PenninoSax: Saverio Giugliano

Nel solco del successo dello spettacolo “Sfogliatelle e altre storie d’amore” che Lalla Esposito e Massimo Masiello hanno portato in scena due anni fa, e che voleva essere un omaggio alla canzone ironica e brillante degli anni 20/30, hanno deciso di omaggiare lo stesso tipo di canzone duetto di anni sparsi non necessariamente legati ad una data. Ovviamente, come si evince dal titolo, un omaggio particolare per Nino Taranto, ai grandi Pisano e Cioffi, ai meravigliosi duetti di Rosalia e Beniamino Maggio e cosi via.

Ecco un panorama ironico, pieno di doppi sensi, mai volgari, che in anni anche particolarmente difficili del nostro paese e della nostra città, riuscivano, nel dissacrare e stigmatizzare vizi, passioni e tic della gente di allora.

In scena, oltre a Lalla esposito e Massimo Masiello, tre musicisti diretti dal M° Antonio Ottaviano che curerà anche gli arrangiamenti, faranno da contrappunto sottolineando il viaggio sul filo dell’ironia, che sarà il deus ex machina di questo racconto.

Al termine dello spettacolo si terrà la cerimonia di consegna del premio Pistrice – Città di Positano, VII Edizione.

Il premio ha visto vincitori tanti attori, che hanno partecipato anche quest’anno alla manifestazione:

Albo d’oro precedenti edizioni

2013 Antonella Morea

2014 Mariano Rigillo

2015 Lucio Allocca

2016 Massimo Andrei

2017 Paolo Graziosi

2018 Maurizio De Giovanni

Il vincitore di quest’anno sarà annunciato domani mattina.