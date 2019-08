DOMANI, A CETARA, LA SECONDA TAPPA DI “SUNNAMISUNA'”, IL FESTIVAL CANTAUTORALE DI BENFICENZA, A SOSTEGNO DEI BIMBI PREMATURI

Dopo il primo incontro del 17 luglio all’Arena del Mare di Salerno, domani, giovedì 22 Agosto, a partire dalle ore 20, in Piazza San Francesco, nel borgo cetarese, è in programma la seconda tappa di “SunnammiSunà Tour”, il Festival cantautorale di beneficenza promosso da Antonio Toradol Amatruda, infermiere e leader della band musicale “Vico Masuccio”, col patrocinio del Comune di Cetara. Organizzato da Anna Maria Fortuna, Presidente dell’Associazione culturale “DeArt progetti”, il festival della musica mediterranea folk, si pone l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari all’acquisto della strumentazione tecnologica, per garantire assistenza ai bambini nati pretermine, da destinare all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, con il grande supporto della Onlus “A Casa di Andrea -LVH”, fondata da Dino Cerbarano. Durante la serata, che sarà condotta da Raffaella Gambardella, si alterneranno ben venti esibizioni, tra band ed artisti di spicco della scena cantautorale campana e nazionale, selezionate dalla direzione artistica di Massimiliano D’Alessandro, cantautore, musicista dell’etichetta discografica e casa di

produzione “Sound Club Studio”, di cui è titolare.

Tra i tanti ospiti, il tour vedrà due cantautori di rilievo del panorama musicale italiano, Zibba ed Esposito, calcare il palco dell’anfiteatro naturale di Cetara.