Domani al via la prima edizione di “Ricomincio dai libri – Sorrento Festival” 

Dal 3 al 5 maggio, la letteratura sarà la protagonista della prima edizione di “Ricomincio dai Libri – Sorrento Festival”, promossa e sostenuta dal Comune di Sorrento, con la direzione artistica di Lorenzo Marone.

Luca Bianchini, Daria Bignardi, Sveva Casati Modignani, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Pino Imperatore, Mattia Labadessa, Antonio Manzini, Valeria Parrella e Marzia Sicignano, gli ospiti della rassegna che ha lo scopo di promuovere la letteratura italiana e straniera, attraverso incontri con autori di interesse nazionale, workshop tematici e laboratori sia per bambini che per adulti di scrittura creativa, promozione alla lettura e giochi legati ai libri.

Si parte domani, venerdì 3 maggio, con una fitta giornata di appuntamenti dedicata ai bambini e ai ragazzi. Per gli incontri con gli autori, si segnalano alle ore 11, al Teatro Comunale Tasso, l’incontro con Marzia Sicignano, autrice di “Aria”, edito da Mondadori (intervento di Emanuela Rajola). Alle 17, a Villa Fiorentino, Mattia Labadessa presenterà invece “Bernardo Cavallino”, edito da Feltrinelli Comics. Alle 18, al Teatro Comunale Tasso, reading letterario tratto dal libro “Le parole di Sara” (Rizzoli) di Maurizio de Giovanni, con letture di Veronica Mazza e musiche di Marco Zurzolo.

L’indomani, sabato 4 maggio, Sveva Casati Modignani presenta alle ore 10.30 nello spazio di Villa Fiorentino, il libro “Suite 405”, edito da Sperling & Kupfer (interviene Luca Badiali) mentre alle 12, sempre a Villa Fiorentino, sarà la volta di Valeria Parrella con il suo “Almarina” edito da Einaudi con intervento di Conchita Sannino e letture di Cristina Donadio. Nel pomeriggio, ospiti saranno alle ore 17, presso la Chiesa dell’Addolorata, Antonio Manzini con “Ogni riferimento è puramente casuale” edito da Sellerio, con un intervento di Francesco Pinto e, alle ore 19, Daria Bignardi, in conversazione con Valeria Parrella. A chiudere la tre giorni, domenica 5 maggio, Luca Bianchini, alle ore 11 in Villa Fiorentino, con “So che un giorno tornerai” (intervento di Marco Masullo), alle ore 17 Pino Imperatore, autore di “Con tanto affetto ti ammazzerò”, edito da DeAgostini (interventi di MiryamGison e Roberto Malfatti e letture di Paquito Catanzaro) e, al Teatro Comunale Tasso, alle ore 19, il reading di Diego De Silva e il Trio Malinconico, con Stefano Giuliano al sax ed Aldo Vigorito al contrabbasso.

“Per una città sensibile alle iniziative di alto profilo culturale, ospitare questa rassegna dedicata ai libri è motivo di orgoglio e soddisfazione – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Città natale di Torquato Tasso e punto di riferimento per intellettuali provenienti da ogni angolo del mondo, Sorrento è pronta ad accogliere le migliori espressioni dell’universo letterario e di quelle dell’intero comparto dell’editoria. L’appuntamento in calendario è di quelli che testimoniano, in maniera tangibile, i significativi passi in avanti che hanno visto interessata la comunità della terra delle sirene lungo un percorso di costante crescita”.

“Raddoppia Ricomincio dai Libri e questo mi rende felice, è la dimostrazione che RdL è un evento che ogni anno acquisisce sempre più importanza e riesce a coinvolge sempre più gente – commenta il direttore artistico Lorenzo Marone – Quest’anno per la prima volta due edizioni, una in primavera ed un’altra in autunno. Portiamo un festival letterario in costiera che è come se fosse casa mia, con amici e tanti autori importanti. Coinvolgeremo i lettori di tutte le età anche tramite appuntamenti per le famiglie. Avremo un corso di scrittura creativa, un bookmob e tanti altri eventi nel centro di Sorrento. Spero rispondano in tanti dalla penisola sorrentina, ma anche da Napoli. Saranno tre giorni di grandi incontri, di grandi libri in un posto magnifico qual è la nostra costiera”.

Tra le associazioni partner La Bottega delle Parole, Librincircolo, Cooperativa Sepofà, Parole Alate, Nati per Leggere, Scuola Italiana di Comix Meti Academy, Poesie Metropolitane, Gioco Immagine e Parole, Art.33, Guapanapoli, Achille Basile – Le Ali della lettura, Black Panthers.