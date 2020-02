UNA DISPERATA RICERCA DI GIANNI SCUDIERI

UNA DISPERATA RICERCA. «“L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

L’ultimo verso della Divina Commedia del sommo Dante

risuonava ossessivamente nella testa di Claudio Fabbri.

Ma a quale amore Dante si riferiva? […]

Claudio aveva pensato ai versi dell’Alighieri per tutta la vita e si era convinto, rovesciando la frase, che effettivamente nel mondo tutto si muova

alla ricerca di questo amore sublime, fatto di anima e corpo.

Insomma, non è l’amore a muovere il sole e le altre stelle

– perché in tal caso si dovrebbe ammettere che l’amore esiste;

sono piuttosto il sole e le altre stelle a muoversi in cerca dell’amore…».

Qual è la disperata ricerca cui è chiamato Claudio Fabbri?

Ce la racconta, sdoganandola da finti buonismi e inflazionati cliché, con una lingua schietta e spregiudicata, Gianni Scudieri, alla sua seconda prova narrativa.

Da quando è venuto al mondo, Claudio è tormentato da un disagio emotivo che lo fa sentire incompleto e lo porta a cercare nelle donne e nel sesso la soluzione ai suoi malesseri più profondi.

Attraverso una ridda di donne sempre uguali e diverse e una miriade di rapporti occasionali, con in sottofondo il miglior rock degli anni Sessanta e Settanta, veniamo così condotti nella vita on the road del signor Fabbri, tra feste in casa, gonnelle e LP indimenticabili.

Il binomio amore-musica corre lungo tutta la narrazione, come una scarica elettrica che alimenta le azioni e la vita del protagonista, che prova a vivere pienamente ogni attimo della sua esistenza, nel vano tentativo di raggiungere un appagamento – e un amore – difficili da conquistare.

Da leggere avendo come soundtrack Woodstock. Music from the Original Soundtrack and More.