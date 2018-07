Il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, il 14 luglio a Maiori con “Un Paese senza leader”. E i giovani alla sfida con il lavoro di Benedetta Cosmi

In “Un Paese senza leader” partiti che si sgretolano, gruppi politici allo sbando e leader che nel giro di pochi mesi compiono un’inarrestabile ascesa e una rovinosa caduta: nei venticinque anni della Seconda Repubblica gli italiani hanno vissuto il crollo di tutti i tradizionali fronti politici. Dal suo osservatorio privilegiato di direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana coglie le tensioni generate da queste dinamiche e, con l’aiuto delle irriverenti vignette di Giannelli, traccia una panoramica dell’attuale politica italiana: gli errori della sinistra e la scissione del PD; la temporanea caduta di Berlusconi, la sua rinascita e le nuove spinte del Centrodestra; l’irrompere sulla scena dei nuovi esponenti del M5S e la svolta nazionalista della Lega Nord. In un’analisi a tutto campo, e con retroscena e ritratti dei protagonisti che ha conosciuto «da vicino» (da Berlusconi a Renzi, da Salvini a Grillo e Di Maio, da D’Alema a Veltroni e Prodi), Fontana si chiede se sia possibile ricostruire una classe dirigente all’altezza della situazione.

E soprattutto se ci sia oggi un leader che sappia eliminare odi e rivalità per mettersi davvero al servizio del nostro Paese. Quesiti a cui Luciano Fontana darà le “sue” risposte Sabato 14 luglio ospite della XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Appuntamento a Maiori, nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo, con inizio alle ore 20.15. A parlare con il direttore del Corriere della Sera di “Un Paese senza leader. Storie, protagonisti e retroscena di una classe politica in crisi”, edito da Longanesi, il giornalista de “Il Mattino” di Salerno Marcello Napoli.

Al termine sarà consegnato a Luciano Fontana il Premio “Uomo del mio Tempo” sezione Informazione.

A seguire, la kermesse culturale, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, propone un incontro tra Alfonso Bottone, direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it, e Benedetta Cosmi, autrice di “E’ il futuro, bellezza! I giovani e la sfida del lavoro” (Lavoro): il mondo del lavoro è interessato da profonde trasformazioni determinate dalle nuove tecnologie e da una differente organizzazione della produzione e del ruolo del lavoratore. Trasformazioni che coinvolgono temi cari al sindacato: dalla questione di genere all’organizzazione dei servizi fino al welfare; dai brevetti al ruolo della ricerca, fino al tema dell’alternanza scuola-lavoro e dei rapporti intergenerazionali. In questo volume, l’autrice, anche con interviste a personalità del mondo culturale, economico e sociale, delinea cosa pensano i neo diciottenni e i Millennials del nuovo mercato del lavoro; come cambiano le fabbriche, la figura del lavoratore-operaio, gli stili e i modi di vivere nelle città digitali. Un articolato percorso, a cavallo tra old e new economy, che si avvale – tra l’altro – delle testimonianze delle sindacaliste e del rettore universitario, del pubblicitario e dei protagonisti del terzo settore, di un sociologo di fama mondiale e di un ex ministro del Lavoro e pari opportunità, di rappresentanti del mondo dei media e dell’imprenditoria. Un libro con tanti angoli di lettura ma che ha l’intento di raccontare il cambiamento e ridurre le distanze tra le generazioni, in particolare nella filiera scuola, università, lavoro. Con la prefazione del direttore del Corriere della Sera.

La serata, con il patrocinio del Comune di Maiori, si concluderà con l’annuncio dei finalisti del Premio costadamalfilibri 2018 per la sezione Narrativa/Saggistica, e dei vincitori delle sezioni Giallo/Noir ed Antologie, per la ricchissima serata conclusiva del 22 luglio a Cetara.

Maggiori informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it