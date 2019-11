DICIAMO BASTA ALLA VIOLENZA

Pietre Preziose Pietre Preziose. Le parole sono pietre. Pietre che ti colpiscono in piena faccia. Ti lasciano il segno. Il dolore è insopportabile, solo il pianto sembra attenuarlo. Pietre che non luccicano più lungo il sentiero che porta alla felicità. Pietre che mi riempivano le tasche, la mente, il cuore. Pietre che animavano i sogni di una bambina dagli occhi tristi. Pietre preziose che oggi cerco con l’ansia di chi non è più sicuro di trovarle. Poi corro, il fiatone, la vista offuscata. Un luccichio, sono loro, sono ancora lì, le pietre dei miei sogni da bambina, mi aspettano, come sempre. Ed io “grande” le raccolgo con la certezza di tornare bambina. Una bambina napoletana, che aspetta il suo papà, piangendo e con il cuore gonfio di tristezza. Niente è più come prima, solo i sogni non sono cambiati.

Ti accorgi che la vita si accorcia ogni giorno di più e quello che è il tuo passato vale sempre meno. Ami il presente e pensi a un futuro sereno.

Non c’è spazio per i perditempo. Mai più violenza, cattiveria. Solo, bene, amore, tranquillità. La strada ancora una volta è tutta in salita. Niente è scontato (come sempre).

Il vestitino verde strappato con violenza urla il suo dolore dentro e fuori di Ilde.

Raccontarsi è un po’ come ricucirlo. Ricucire una vita che le ha tolto molto e molto le ha dato. Oggi Ilde continua la sua corsa con il vento alle spalle. I suoi piedi nudi quasi non toccano terra. La sua è una corsa verso la gioia, verso l’amore.

Scappa a piedi nudi… senti dentro di te l’entusiasmo. La paura e l’ansia sono solo un racconto, un racconto di vita da non rivivere più. Mai più.

Le persone che le hanno fatto del male sono svanite, si sono dissolte nel nulla. Lei, Ilde, ha ancora sangue caldo nelle vene, la scugnizza napoletana è viva.

Ilde è una sposa-madre-bambina-napoletana di 11 anni alla quale è stato strappato tutto (a partire dal suo vestitino verde), venduta dalla madre, violentata, torturata; le è stata sottratta la fanciullezza, la gioia, la spensieratezza.

La vita di Ilde non è mai stata banale. A ogni caduta una rinascita. Ma quanto dolore. Eppure tutto oggi è più chiaro, più definito. La cornice e il quadro sono ben distinti.

Il tema della violenza tra le mura domestiche è stata la colonna sonora, il suo amore per la vita e i figli la trama del film.

La vita scorre, tutto accade e a volte sembra implacabile. Ti travolge, ti sconvolge, ti forgia. Le frustate in faccia ti scuotono, ti fanno male, ma ti danno la scarica di adrenalina giusta per farti reagire. La forza interiore si apre e ti dà la visione di quello che è davvero la vita nella sua pienezza.

La donna VERA, UNICA e IRRIPETIBILE si fa largo in una società sempre più alla deriva. Il suo vissuto è un monito per coloro i quali vivono per “uccidere” le donne. Il suo presente è l’esempio di come si possa uscire. Uscire da vincenti. Vivere da donna, moglie, mamma, amica, compagna.

Il libro non è una mera raccolta di ricordi più o meno assemblati. È sangue che scorre nelle vene, nelle sue e in quelle di chi lo legge. Sangue del tipo zero universale, da donare a tutti. Ti scuote. Ti turba. Ti fa riflettere sul significato stesso della nostra esistenza.

È ossigeno per coloro i quali sentono che la vita non ha più significato, è lezione di vita per chi crede già di averlo trovato, il significato.

Il tocco della sua esistenza terrena non è mai passato indifferente. Ha segnato la vita di tutti coloro che le si sono avvicinati. Ha dato speranza, Amore. Ha lasciato nella disperazione chi ha solo anche tentato di farle del male. Un monito per chi crede di farla franca sempre e comunque.

Ilde Terracciano

Nasco in una famiglia borghese, distinta e rispettabile. Sono la più piccola di tre figli, mio padre è la colonna portante della nostra famiglia. Ha vissuto una vita straordinaria, ogni suo aneddoto è una storia da ascoltare e assaporare, come quella volta che partì per la Campagna di Russia, vicenda che lo vide premiato con la medaglia d‟oro e il cavalierato.

Eccolo il mio papà, un uomo di scienza, di rigore morale, amante della cultura e dell‟arte.

Mi sembra di vederlo, nel suo studio, mentre legge e ascolta musica classica.

Quello studio che è anche biblioteca, con libri e dischi in vinile di Donizetti, Puccini, Mozart, Bach… E poi i libri di medicina, insieme a tanti altri…

Poco oltre, verso la cornice a cassonetto della finestra sono affastellati i tomi di medicina dove amo sfogliare i volumi di Anatomia Umana solo per osservare i complicati disegni a china che contiene. Nei ripiani a vetri alle spalle della scrivania, sono raccolti libri di storia, di saggistica, di poesia. Un separé di seta con dipinti cinesi lascia intravedere il lettino d‟ambulatorio medico con lo stetoscopio appeso, due sedie Luigi Filippo e il tavolino con l‟immancabile valigino compresso, di cuoio, per le visite a domicilio, contenente ogni strumento medicale riposto con cura. C‟è la scatola di acciaio scintillante per bollire e sterilizzare bisturi e siringhe di vetro. Papà è molto conosciuto sia per la vasta necessità della sua professione e sia per la generosa sollecitudine nel rispondere a chiunque abbia bisogno. Alle volte si alza a qualsiasi ora della notte quando suona il campanello di casa, e ricordo visite di persone che portano polli, uova, caciocavalli, frutta, non potendo pagare la parcella. Non si sottrae mai di fronte alla necessità e si premura di curare tutti, indistintamente. Mio padre è un uomo di valore, severo, che tiene molto al decoro e alla rispettabilità; lui per primo è sempre ben vestito, distinto e composto; non ho memoria di averlo mai visto disordinato, sciatto, svestito. È un uomo all‟antica: interviene sull‟abbigliamento di mia sorella adolescente, sul comportamento di tutta la famiglia in società; e noi accettiamo la sua autorità, che sentiamo essere naturale autorevolezza. Mia madre si comporta da moglie borghese, obbediente, brava in tante faccende: la vedo ricamare, cucinare, occuparsi di una bella casa. Elegante e sempre ineccepibile nel suo aspetto pubblico. La nostra casa si apre spesso e si riempie durante i ricevimenti, nelle feste comandate e tradizionali, oppure nelle feste mascherate, per divertirsi. Diventa un punto di ritrovo per partire insieme verso il mare. Per godere dell‟estate ci si riunisce lungo le giornate festive con amici e con la nostra vasta parentela, famiglie legate a doppio filo perché mio padre e mia madre, prima che sposi, sono cugini.

Frequento le scuole elementari presso un istituto privato di suore, in collegio ma in regime di convitto, tornando a casa la sera, spesso dopo cena. La mia vita è serena, e sono trattata con affetto dalle suorine. Arrivata a casa attendo il rientro dal lavoro di mio padre, seduta sulla scala dai gradini di granito, perché si occupa molto di me, con attenzione e amore esclusivi. Lo sento arrivare, conosco bene il rombo della sua moto Guzzi rossa con le cromature luccicanti, e riconosco anche il rumore della sua Fiat 850 verde scuro. Gli siedo sulle ginocchia, è affettuoso, lui è tutto per me in quelle serate, e il nostro rapporto mi riempie di sicurezza, calore e gioia. Gli sottopongo i compiti, lui mi aiuta a farli, tanto che a scuola mi chiedono “Ma è farina del tuo sacco?” Per me lui è un faro, la luce che mi indica il cammino, è il mio modello, tanto che penso che da grande farò il medico come lui; voglio essere come lui in tutto. Ricordo la serenità di questi momenti meravigliosi, di cui il più importante della giornata è quell‟ora con mio padre.

3. Il rapporto con mia madre è completamente diverso; non è il momento di vivere questo come allarme, sono ancora una bambina; eppure oggi, ripensando quegli anni, vi ritrovo le radici e le avvisaglie di futuri comportamenti, tanto che è stata mia sorella maggiore a occuparsi di me fin da quando sono nata. Qualcosa nel rapporto con mia madre evidentemente non ha funzionato da subito, ho rifiutato il suo latte, e il mio papà ha dovuto prendere una balia, una signora francese; e mia madre fin da quel momento si è disinteressata di me: come se fosse avvenuto un rifiuto reciproco, un non-amore a prima vista, o come se io da neonata avessi compreso che lei mi rifiutava. Non è affettuosa con me, Ma non lo è nemmeno con i miei fratelli; anzi, tutti e tre conosciamo bene le sue frequenti reazioni rabbiose, gli schiaffi, gli improvvisi colpi in testa con quello che le capita di avere tra le mani, per motivi futili, stoppando normali comportamenti nella vivacità dei bambini. A me ordina di fare pulizie, bucati, cose che una bambina non sa fare, e poi mi colpisce forte perché scontenta dei risultati. Mi urla spesso delle frasi che allora non comprendo:

“Al primo bastardo che passa, vedrai quanto ci metto a liberarmi di te”.