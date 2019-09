Degustazioni, musica e cultura a Villa Fiorentino. I NapulArmunia in concerto con ingresso libero.

In occasione della manifestazione “Incontri di Vini e di Sapori Campani”, giunta alla X Edizione, i NapulArmunia ritornano a Villa Fiorentino che, oltre a vari spettacoli, si accinge ad accogliere mostre di prodotti tipici, degustazioni, workshop ed esposizioni artistiche. Il gruppo propone il “Viaggio nella Cultura Napoletana”: un incontro tutto da gustare, dove tradizione e sapori si amalgamano, diventando un tutt’uno. Si avrà la possibilità di assistere ad un escursus storico dal 1200 ad oggi, vivendo in prima persona l’atmosfera tipica che ha caratterizzato ogni fase della Bella Napoli . Uno spettacolo diretto e ideato da Fulvio PALMIERI che si esibirà insieme ai suoi colleghi maestri Nighi MELLINO, Sabatino ROMANO, Gianluca PARENTE, Michele DI CAPUA. Presentatore e narratore sarà Pino PALMIERI, che con la sua avvolgente voce riuscirà sicuramente a coinvolgere il pubblico, rendendolo partecipe di questo viaggio. Nel corso dello spettacolo canoro si alterneranno “famosi” personaggi come Pulcinella, maschera tipica della tradizione partenopea in una serenata d’amore alla sua Culumbrina; il rivoluzionario Tommaso Aniello detto Masaniello e l’immancabile Isaia che, con uno sketch dal ritmo incalzante, andrà alla ricerca della sua amata Zazá, smarrita nella allegria della festa. Questa è solo un’anteprima di tutto ciò che verrà magistralmente interpretato da Fulvio Palmieri, il quale ha dedicato la sua vita all’arte e alla cultura delle nostre tradizioni.

Non resta che darci appuntamento a sabato 21 settembre, ore 20:30, in una delle location più belle e suggestive della Penisola Sorrentina. L’intera manifestazione si articolerà da venerdì 20 a domenica 22 settembre, con ingresso gratuito, così da offrire ai cittadini della Penisola e ai graditi ospiti serate ricche di fascino e spensieratezza.