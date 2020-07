“Dante 699”, Giuseppe Fanfani presenta il suo ultimo libro a Praiano

Una serata in Costiera Amalfitana a parlare di Dante con Giuseppe Fanfani. L’appuntamento è per venerdì 17 luglio, alle 20, in Piazza San Gennaro a Praiano, per una chiacchierata sul suo ultimo libro “Dante 699. L’Inferno illustrato”, pubblicato il 1° gennaio scorso da Maretti Editore.

«A 699 anni dalla morte di Dante Alighieri, questo libro rappresenta la versione più compiuta del modo in cui Giuseppe Fanfani, per tutti Beppe, rende omaggio alla Divina Commedia. Così l’artista lavora all’illustrazione del celeberrimo scritto, in cammino, anche lui, nell’onda di un’altrettanto illustre tradizione: dando vita a un binomio arte-letteratura dalla soluzione del proprio essere, insieme, autore e scrittore. E tale condizione si fa precipua e strumentale, perché in questa maniera egli scopre e riscopre di continuo la sua ambivalenza. Il libro tratta la versione iconografica dell’Inferno dantesco, che l’artista realizza mirando all’emozione comunicata non tanto tramite una tecnica figurale curata e minuziosa, quanto contaminando la figura stessa di soluzioni quasi informali, immerse in atmosfere dense, cariche, turbate, stranianti, coltivando spontaneità e immediatezza: sentimenti che si lasciano voluttuosamente trasmettere all’occhio e alla mente di chi osserva. […]»«A 699 anni dalla morte di Dante Alighieri, questo libro rappresenta la versione più compiuta del modo in cui Giuseppe Fanfani, per tutti Beppe, rende omaggio alla Divina Commedia. Così l’artista lavora all’illustrazione del celeberrimo scritto, in cammino, anche lui, nell’onda di un’altrettanto illustre tradizione: dando vita a un binomio arte-letteratura dalla soluzione del proprio essere, insieme, autore e scrittore. E tale condizione si fa precipua e strumentale, perché in questa maniera egli scopre e riscopre di continuo la sua ambivalenza. Il libro tratta la versione iconografica dell’Inferno dantesco, che l’artista realizza mirando all’emozione comunicata non tanto tramite una tecnica figurale curata e minuziosa, quanto contaminando la figura stessa di soluzioni quasi informali, immerse in atmosfere dense, cariche, turbate, stranianti, coltivando spontaneità e immediatezza: sentimenti che si lasciano voluttuosamente trasmettere all’occhio e alla mente di chi osserva.»

Interverranno il presidente del Gruppo Alberghi, turismo e tempo libero di Confindustria Salerno Giovanni Puopolo, il presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi Andrea Ferraioli, il presidente del Consorzio Vini Salernitani Andrea Ferraioli, il segretario generale ACI nonché consigliere presidente del Consiglio dei Ministri per il Sud Gerardo Capozza, il Responsabile Delegazione Regionale Marevivo Campania Carmine Esposito.