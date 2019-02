Sabato 9 marzo 2019 alle 10.30 presso il MUSEO MINERALOGICO CAMPANO DI Vico Equense sarà presento il volume atti del convegno “DALL’ANTICO ISTITUTO DI INCORAGGIAMENTO ALL’ISTITUTO TECNICO G.B. DELLA PORTA”, tenutori a Napoli a San carlo all’Arena il 7 maggio del 2016. A parlarne oltre ai padroni di casa , il sindaco di vico Equense , PAOLA Rubertelli , presidente della fondazione Discepolo e il Direttore Umberto Celentano,il prof Elio Abatino.

le collezioni scientifiche dalle origini ai nostri giorni

Nel 1806, nello stesso anno dell’abolizione del regime feudale, in un clima di radicale rinnovamento economico, veniva fondata a Napoli la “Reale Società di Incoraggiamento alle Scienze Naturali” con lo scopo di promuovere non solo la ricerca scientifica pura, ma anche la ricerca applicata, e per favorire il decollo di un’economia moderna nel Mezzogiorno d’Italia. Nell’ambito di tale progetto, per formare tecnici preparati, nella stessa sede definitiva del rinominato “Istituto di incoraggiamento” di via Tarsia, fu fondato nel 1862, subito dopo l’unificazione italiana, l’Istituto Tecnico. L’I.T.G. “G.B. Della Porta”, che fu quindi il primo (e per moltissimo tempo l’unico) Istituto Tecnico di Napoli può essere, a tutti gli effetti, considerato una sua eredità. Oggi l’Istituto Tecnico rappresenta una consolidata realtà che riesce a coniugare la tradizione culturale tecnica, all’interno di una struttura museale spettacolare, con vasto patrimonio di antiche collezioni scientifiche di Storia Naturale e raccolte di strumentazioni d’epoca rare al mondo, con le più moderne tecnologie, all’interno di laboratori, costantemente aggiornati. Per tale motivo si è deciso di celebrare il ricordo di un’antica istituzione e della sua eredità culturale, con una giornata di studio (manifestazione) dedicata all’intitolazione dei suoi musei al fine di renderne edotta la comunità scientifica e promuoverne la più conveniente valorizzazione. L’evento rientra nelle iniziative di Maggio dei Monumenti delle Scuole Storiche Napoletane e sarà promosso dall’Associazione Nazionale Musei Scientifici e dall’Ass. Culturale G. C. Giordano.

Gli atti sono leggibili a questo sito :

http://www.itgdellaporta.it/varie/varie17-18/atti-convegno_gb-della-porta-online-DEFgiugno2018.pdf?fbclid=IwAR1Xx578MJUOr8BpXn4SZjh4GlTjLHoLm2TwMPWatoljneBWRujFBi-Y6zE