DALLA CIOCIARIA ALL’AGRO NOCERINO PER LA “7^ FESTA ORGANISTICA DI TRAMONTI

Domenica scorsa la fierezza e la determinazione della Ciociaria e in particolare di Ceccano nel Frusinate sono state protagoniste al quarto dei dieci appuntamenti della 7^ FESTA ORGANISTICA di Campinola di Tramonti. In effetti autore e protagonista è stato il giovane RICCARDO TIBERIA che sostenuto dalla famiglia, ha iniziato a fare musica da giovanissimo; brillante laureato in organo e composizione, attivo come accompagnatore di cori e organista Ha offerto un programma originale, brillante ma anche poco noto: dalle “Durezze e ligature” di Giovanni Maria Trabaci, le “Partite diverse di follia” di Pasquini, alla commovente “Toccata per l’elevazione dai Fiori musicali” di Frescobaldi; ma anche brani di Michelangelo Rossi, Fenaroli, Piazza e Storace e un accattivante bis con variazioni sul tema di “Tu scendi dalle stelle” di Alfonso Maria de’ Liguori che nel 1732 ha conosciuto e suonato il pregevole organo di Carlo Rossi della chiesa di Campinola.

Una vera e piacevole sorpresa per l’attento pubblico locale e di altre località della regione che continua a vivere sentimenti di afflato per questa iniziativa e i valori di elevazione dello spirito e di cultura che esprime e non ultimo le opportunità per giovani musicisti che si alternano a maestri già affermati.

Domenica prossima, 23 settembre alle 18, quinto appuntamento con la 7^ FESTA ORGANISTICA di Campinola di Tramonti in Costa d’Amalfi. Ospite e protagonista sarà il giovane organista NICOLA SALVATI che ritorna all’organo Carlo Rossi. Un figlio dell’Agro Nocerino tanto preparato quanto disponibile e coinvolgente che interpreterà un programma brillante ma impegnativo con musiche di Valente, Zipoli, Valeri, De Macque, Weckmann, Spergher, Walther, Bach, James, Antonio Colasurdo (il primo maestro) e di sua composizione.

Si è diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio di Avellino e si è laureato in Discipline delle Arti visive, Musica e Spettacolo all’Università di Salerno, conduce una intensa attività concertistica e di ricerca anche in altri settori dell’espressività musicale.

La FESTA ORGANISTICA vuole dare continuità ai valori culturali e sociali del prezioso organo del 1729 restaurato filologicamente nel 2012 e che per l’intensa e continuata attività concertistica ha fatto diventare Campinola la vera CAPITALE DELLA MUSICA ORGANISTICA DELLA COSTA D’AMALFI.

Prima del concerto ma solo su appuntamento al 3478790007 si potrà visitare il Giardino Segreto dell’Anima, di notevole interesse botanico e paesaggistico, mentre durante una pausa del concerto saranno illustrate le importanti opere custodite nella chiesa.