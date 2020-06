Dal 15 giugno in libreria “Il posto giusto”. Romanzo d’esordio di Nancy De Maio

Il 15 giugno sarà sugli scaffali di tutte le librerie italiane “Il posto giusto”. Si tratta del romanzo d’esordio di Nancy De Maio, direttore responsabile del settimanale Agorà della Penisola sorrentina. La giornalista sperimenta, dunque, un’altra forma di narrazione, raccontando l’intreccio delle vicende personali di Lara, maestra dalla vita irrisolta, Fiore, che per mestiere scrive lettere su commissione, e Martina, adolescente brillante e complessa, innamorata del suo migliore amico. Nel corso del romanzo, i destini delle tre donne si compenetrano e si compensano, tanto da modificare il passato e trascinarlo nel presente. “Il posto giusto” non è solo un luogo, ma è anche un’occasione per ritrovare se stessi, la propria storia, il proprio destino. “La mia gratitudine a Domenico Capponi, l’editore coraggioso che ha investito sul progetto editoriale e ha dato materia alla mia aspirazione di sempre – dice l’autrice -. Questo libro parla di donne e alle donne è rivolto. Mi auguro, però, che anche uomini temerari si lancino in questa lettura per indagare l’essenza, le sfumature, le note dell’universo femminile”. Il romanzo è già prenotabile su Amazon. Dal 15 giugno, invece, sarà disponibile nelle librerie e negli store online.