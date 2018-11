A “CUOCHI E FIAMME” LA CAROTTESE MARIAGRAZIA

L’esperienza in tv l’ha vissuta già tante altre volte,ma stavolta è diverso, deve competere contro un altro cuoco amatoriale, in quattro prove. L’appuntamento è per martedì 20 novembre 2018 alle 18.30 su canale 33 del digitale terrestre.

Cuochi e fiamme è un programma televisivo italiano di genere talent show culinario, condotto inizialmente da Alessandro Borghese e in seguito da Simone Rugiati[1], in onda dal 30 agosto 2010 su LA7d e su LA7. Da novembre 2018 il programma va in onda su Food Network, canale 33 del DTT..

Durante il programma due cuochi non professionisti si sfidano nella preparazione di quattro pietanze che dovranno passare al vaglio dei tre giudici.

La sfida tra i due concorrenti si articola in quattro manche.

Manualità

La prova consiste nel preparare manualmente un determinato piatto con gli ingredienti già pronti in 180 secondi, mostrando di saper padroneggiare le basilari tecniche di cucina. Vince questa manche colui che ha preparato meglio il piatto dopo il giudizio della giuria. Inoltre, il vincitore della manche decide tra due piatti principali, il prossimo da preparare.

Abilità

In questa manche, i concorrenti inizialmente hanno 30 secondi per fare la spesa degli ingredienti del piatto da preparare nella propria dispensa. Questa fase, consiste proprio nel preparare il piatto in questione scelto nella prima manche con la possibilità di fare qualche variante in 10 minuti. I concorrenti durante la gara possono suonare il campanello una sola volta per ricevere un aiuto dal conduttore per velocizzare la preparazione o per poter prendere un ingrediente dalla dispensa qualora non lo avessero preso nei 30 secondi destinati alla spesa. Scaduto il tempo, i due piatti vengono portati dal conduttore ai giudici per l’assaggio e il voto che può avere punteggio da 1 a 5 per singolo giudice. Vince la manche chi ha avuto il maggior punteggio con la scelta del prossimo ingrediente principale del piatto da preparare tra due ingredienti.

Creatività

In questa fase di gioco, i concorrenti all’inizio hanno sempre 30 secondi per fare la spesa nella loro dispensa e 10 minuti per la preparazione del piatto. In questa manche, però, i concorrenti devono mostrare la creatività nella preparazione del piatto e nell’originalità della ricetta. A tempo finito, il conduttore anche in questa fase porta i due piatti preparati dai concorrenti ai giudici per l’assaggio e il voto. Vince la manche chi ha avuto il maggior punteggio con la scelta dell’ultimo ingrediente principale del piatto da preparare della gara tra due possibilità.

Presentazione

In questa manche finale, i concorrenti devono creare e preparare un piatto da presentare ai giudici per il voto finale in 6 minuti con gli ingredienti già a disposizione del cuoco sul piano di lavoro. Finito il tempo, il conduttore porta i piatti preparati ai giudici per il voto finale che valutano solo la presentazione del piatto senza l’assaggio. Alla fine chi ha totalizzato il punteggio più alto nelle manches precedenti, vince la puntata e il kit da cucina offerto dalla trasmissione.