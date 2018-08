Cultura, esperienza, saper fare: si terrà a Gragnano l’incontro “A come Alimentazione” dedicato alla pasta

Si terra’ il 30 agosto, presso l’Aula Consiliare del Comune di Gragnano, alle ore 18.30, “A come Alimentazione”, il secondo incontro del ciclo “Acqua Alimentazione Ambiente”, nell’ambito del “Progetto 3A” a cura di Franco Sorvillo e Lucio Iaccarino . La pasta come vettore di un nuovo stile di vita, di una nuova strategia alimentare, sarà al centro dell’incontro “Pasta la salute”. Cultura, esperienza, saper fare, elementi naturali per un prodotto di alta qualità, per una alimentazione “sartoriale”. Dopo i saluti istituzionali di Paolo Cimmino, Sindaco di Gragnano, e di Rossana Giulianelli, Vice sindaco del Comune di Chianciano Terme, seguiranno gli interventi di Carmine Coppola-Epatologo Ospedale Riuniti di Gragnano; Ferruccio Bonino- Direttore Scientifico UPMC Institute for Health Chianciano Terme e Ordinario di Gastroenterologia all’Università di Pisa; Luigi Mansi- Centro di Ricerca Interuniversitario per la Sostenibilità (CIRPS); Alfonso Maria Irollo- Associazione Pamegeiss, Agoi Centro per la fertilità; Ciro Verdoliva- Direttore Generale Cardarelli; Antonietta Costantini- Direttore Generale Asl Napoli 3 sud.