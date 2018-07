Cultura ed enogastronomia presso il Vinora Village, che si terrà dall’11 al 15 luglio prossimo, nella villa comunale “E. M Longo” di Battipaglia.

BATTIPAGLIA – Dall’11 al 15 luglio prossimo, nella villa comunale “E. M. Longo” di Battipaglia, si terrà Vinora. Un evento dedicato alla cultura enogastronomica, che vedrà la partecipazione di numerose cantine del territorio e di altrettanti produttori di specialità locali.

In tutto, infatti, saranno ben dieci le aziende vitivinicole presenti. Fra queste: Azienda Agricola Cicalese, Vitivinicola Lenza, Masseria Cicella, Masseria La Morella, F.lli Coralluzzo, Sac Campagna, Cantine Mier, Cantine Firosa, Cantine Feudi srl e Cantine Ferraro. Accanto a questi saranno presenti anche otto produttori di specialità gastronomiche locali: dalla frutta tipica della Piana del Sele, passando per gli oli prodotti sul territorio, fino all’olio d’oliva. Senza dimenticare, naturalmente, la mozzarella di bufala di Battipaglia. L’offerta gastronomica sarà poi completata dall’area Truck Food, con altre specialità gastronomiche.

Accanto all’iniziativa enogastronomia è prevista anche una ricca programmazione di eventi culturali. Ogni sera, infatti, sul palco allestito all’interno del parco cittadino si alterneranno diversi gruppi musicali. La scelta degli artisti che si esibiranno, operata dal maestro Riccardo Conforti, coprirà un vasto repertorio musicale. L’area concerti, tuttavia, non sarà l’unica offerta culturale dell’evento. Ogni sera, secondo il programma stilato dalla giornalista Alessandra De Vita, saranno presentate le opere di scrittori locali.

Gli organizzatori di Vinora, consapevoli delle esigenze delle famiglie, hanno previsto per i partecipanti più piccoli anche un’area ludica appositamente pensata per loro. Ad opera di LoL sarà allestita un’area gonfiabili e giochi d’acqua, che consentirà di intrattenere i più piccoli, mentre i genitori potranno degustare i vini delle cantine in esposizione. Al termine della degustazione, sarà possibile anche acquistare i vini stessi, nel Vinora Store. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenze a supporto delle iniziative promosse da “Spes Unica”.