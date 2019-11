Croce Rossa Italiana recluta aspiranti volontari: venerdì 22 novembre l’incontro al Salone Morelli

“Perché fai il volontario? Alla fine non te ne viene in tasca nulla”

Spesso un volontario si sente fare questa domanda, ma fare il volontario va ben oltre a questo:

Fare il volontario vuol dire poter godere del calore della gratitudine gratuita di ogni persona che hai potuto aiutare, poter gioire di un loro sorriso, perché quel sorriso è anche opera tua.

È il gusto del caffè, preso di corsa, quasi proibito, tornando con l’equipaggio, durante il rientro operativo, dopo un intervento, quasi un premio, sperando che non ci sia già un’altra chiamata.

Vuol dire rendere sicuro il proprio ambiente, sapere cosa fare se ad aver bisogno è un proprio caro.

Vuol dire avere una distrazione dalla routine. La possibilità di far valere le proprie capacità, di metterle a disposizione di chi ne ha bisogno.

Vuol dire avere la possibilità di viaggiare, di vedere altre realtà, a volte dire, ma che sempre, sempre ti lasciano qualcosa, e conoscere nuove persone, creare nuove amicizie, imparare a fidarsi al punto di potersi capire con uno sguardo, perché a volte è necessario capirsi senza parlare.

Per questo vogliamo invitare tutti a scoprire questo mondo,

Vogliamo invitare tutti quelli che hanno voglia di far parte di questa famiglia al corso per aspiranti volontari, dal 22 novembre al salone Morelli ad Amalfi.

Croce rossa italiana

In più ci sei tu.