CostierArte 2019 a Maiori. Ecco i premiati

Parte il 15 giugno ore 20,30, con l’inaugurazione nel Settecentesco Palazzo Mezzacapo Maiori , la VII° edizione del Premio Internazionale CostieraArte , Direttore organizzativo M° Silvio Amato, con la Direzione Artistica del designer Antonio Perotti e con Adele Filomena alla segreteria organizzativa.

Il premio non è una “semplice” collettiva, ma vuole essere uno scambio di idee di cultura di arte tra molteplici realtà del territorio Nazionale ed Internazionale.

Grande è stata la richiesta di partecipazione da parte di artisti da tutta Italia, che ha sottoposto la giuria a un arduo lavoro di selezione, in quanto la qualità delle opere erano di grande valore artistico. La giuria è composta da : Ton Pret Artista Designer (Olanda) ,Annarita Manzo Storico dell’arte,Luca Filipponi Presidente Menotti Festival Art Spoleto,Anna Vitale Architetto Designer ,Antonio Grimaldi Attore Performer e Valeria Saggese Giornalista

“Il nostro obiettivo -ha dichiarato il direttore organizzativo Silvio Amato -è di selezionare il meglio, senza nulla togliere a chi viene escluso, le scelte delle giurie sono discutibili ma insindacabili. Il grande, quasi unico, sforzo di CostieraArte è di non chiedere alcun onere alla partecipazione del Premio, a proposito mi piace sottolineare che noi viviamo per l’arte e non di arte.”

“ CostierArte –ha dichiarato Antonio Perotti dirattore artistico della mostra, – è diventato ,oramai, un punto di riferimento importante, nel panorama internazionale dell’Arte. Le varie “contaminazioni”, con altri importanti avvenimenti come il ““ Menotti Spoleto Art Festival” ,o le collaborazione di artisti di fama mondiale come Lino Vairetti ,o imprenditori come Umberto Palermo , hanno permesso a CostierArte di diventare una kermesse ambita da tantissimi artisti internazionali .”

La mostra si potrà visitare l’esposizione Dal 15 giugno con l’inaugurazione, fino al 30 giugno.

La serata di gala con la premiazione si terrà il giorno 29 giugno a partire dalle 20,30 negli splenditi giardini di Palazzo Mezzacapo Maiori.

Le sezioni sono Pittura, Scultura, Fotografia ed ogni sezione avrà un vincitore.

Ai premiati andrà un soggiorno di giorni tre per due persone in Costa d’Amalfi oltre alla partecipazione di una Personale alla Galleria “Proposte Lab” di Cava dei Tirreni.

Inoltre ci sarà un “Premiato Social” il cui premio è la partecipazione con due opere, al “ Menotti Spoleto Art Festival 2019”, nello spazio espositivo di CostieraArte.

Consuetudine del Premio è la scelta di individuare ogni anno personaggi che si sono distinti nell’arte nella comunicazione nel teatro nel fare impresa.

Premiati Speciali;Umberto Palermo; Designer,Enzo Moscato; Drammaturgo –Regista –Attore,Giuseppe di Bianco; Compositore – Musicista,Giuseppina Iannotta; Musicista,Joe Violante, Conduttore radiofonico –Autore televisivo,M. Deborah Farina; Regista –Autrice.

La serata di Gala con Premiazioni ,ospiti e tante altre sorprese, si terrà il 29 giugno ore 20,30 nei bellissimi giardini Settecenteschi di Palazzo Mezzacapo di Maiori.

Antonio Di Giovanni