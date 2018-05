Costiera Amalfitana, mappatura collaborativa dei terrazzamenti – seconda sessione

Dopo l’incontro iniziale di introduzione all’open street map e alle finalità del progetto di mapping dei terrazzamenti, il gruppo di lavoro si incontra di nuovo per la prima sessione di mappatura sul campo, partendo da un’area di terrazzamenti nel comune di Tramonti. L’associazione ACARBIO si è fatta promotrice sul territorio di questo corso che sarà tenuto dall’Ing. Amedeo Di Marco, esperto in gestione di dati in diversi ambiti, nello specifico dati geografici territoriali e Open Street Map.

Supporto scientifico arch. Antonia Gravagnuolo, ricercatrice del CNR IRISS, per la mappatura degli elementi caratterizzanti i paesaggi culturali terrazzati.

Secondo appuntamento:

SABATO 5 MAGGIO ore 10.00 – 17.00

Partenza dal Municipio in Piazza Treviso, Tramonti (SA)

Ore 10.00 – 12.30 rilevamento su campo attraverso smartphone

Ore 13.00 Piccolo ristoro presso ACARBIO via Grisignano 12a, Tramonti

Ore 14.30 – 17.00 caricamento su OSM dei dati raccolti

Ai partecipanti si richiede di venire muniti di smartphone con l’app MAPS.ME già installata. Inoltre si richiede di portare anche un computer portatile per poter lavorare durante la sessione pomeridiana sui rilevamenti effettuati. La prenotazione per la sessione è obbligatoria, con un numero chiuso di 20 persone.