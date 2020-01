Costiera Amalfitana, Furore. La corretta gestione fiscale di una struttura ricettiva extralbeghiera professionale e non professionale

La corretta gestione delle strutture ricettive extralberghiere

Giovedi 9 gennaio ore 15-18:

Il comparto ricettivo alberghiero in Campania, sviluppo e prospettive a cura del Presidente ABBAC Agostino Ingenito

Gli adempimenti e i controlli nelle strutture ricettive extralberghiere in collaborazione con SUAP e Polizia Locale

La corretta gestione fiscale di una struttura ricettiva extralbeghiera professionale e non professionale

I diritti autoriali , il canone RAI speciale e il rapporto con gli utenti online

Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.