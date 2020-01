Costa d’Amalfi, Cetara. Gli eventi del 2020 partono in musica con gli Orion Piano Trio

Cetara inaugura la stagione degli eventi 2020, con uno speciale concerto degli “Orion Piano Trio” in programma domani, sabato 4 Gennaio, alle ore 19, presso la sala “M. Benincasa” in piazzetta Viesky.

Un trio di brillanti giovani musicisti impegnati nella tournée europea, la cui origine è tra la Nuova Zelanda e l’Italia, due emisferi opposti che s’incontrano, per riportare il percorso musicale, che fonda le radici nel romanticismo della musica ceca, al territorio campano di origine (Nocera Superiore) del pianista del gruppo, Flavio Villani. Entrambi i compositori, Dvorak e Smetana, sono tra i più importanti esponenti delle sonorità ceche e, se il Trio n.4 “Dumky” del primo si presenta come una serie di sei danze di emozioni contrastanti, ognuna come fosse una piccola storia dal carattere unico, il Trio in Sol minore del secondo conclude con un’opera che, nel suo programma autobiografico, si configura come un’intima confessione, intrisa di sottili tenerezze, immediata negli stati d’animo: un’opera che funge da catarsi per l’autore, nel finale giubilante, per la morte della figlia.

PER INFO: www.cetaraturistica.it