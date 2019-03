Cosa fare nel week end 23 e 24 aprile Sagre e Giornate FAI con la Villa Romana di Positano con oltre 1100 siti aperti eccezionalmente, di cui 4 in Costiera Amalfitana. I siti FA Iaperti in Costa d’ Amalfi sono 4: Santuario rupestre di Santa Maria del Bando ad Atrani, la Collegiata di Santa Maria Maddalena ad Atrani, il sentiero per antiche Scale lungo la Valle del Dragone e uk Complesso di S. Maria Assunta – MAR Villa Romana a Positano.

Dalla Pietra alla Voce – Amalfi

Quinto appuntamento questa sera alle 20.00 ad Amalfi con la rassegna “Dalla Pietra alla Voce – Il Teatro in Arsenale”, promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Amalfi, retto da Enza Cobalto, e dal consigliere politico Vincenzo Oddo. In scena “Piaf: Back Without Wings”.

La Fiera di S. Giuseppe a Benevento (BN)

Oggi e domani lo Stadio S. Colomba di Benevento ospita la tradizionale Fiera di S. Giuseppe. La Fiera, organizzata dal Comune di Benevento, ospiterà stands di prodotti artigianali ed enogastronomici, di macchinari e prodotti agricoli di ogni genere, di sistemi di risparmio energetico, riscaldamento e combustibili. Gli stand, provenienti da tutta l’Italia, saranno aperti dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle ore 23.00. Da non perdere quest’anno un’area specifica dedicata alla gastronomia ed un’altra dedicata a spettacoli musicali.

Il Falò di San Giuseppe a Conca della Campania (CE)

Questa sera alle 21.00 ritorna a Conca della Campania la tradizione del falò di San Giuseppe. Organizzata dal Comitato Festa Maria SS. della Libera, la serata prevede una serata gastronomica intorno al fuoco, con cibo della tradizione locale, vino e buona musica, nel piazzale antistante l’Ufficio Postale.

Apertura del Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo (CE)

In occasione delle giornate del FAI che si terranno proprio oggi e domani, aprirà alle visite eccezionalmente il Parco delle Sorgenti Ferrarelle di Riardo che si trova in Contrada Ferrarelle a Riardo vicino Caserta. Le visite si terranno: sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00) e domenica dalle ore 10.00 alle ore 13.30 (ultimo ingresso ore 13.00). Durata del percorso: 1 ora e 15 minuti circa.

Il Med Cooking Congress a Castellammare Di Stabia (NA)

La 6^ Edizione del Med Cooking Congress arriva a Castellammare di Stabia da Domenica 24 a Lunedì 25 Marzo 2019. Il MED COOKING 2019 vuole informare, promuovere e tutelare per “alimentare il Mediterraneo”. Tra i protagonisti della tappa stabiese già confermati: Mauro Uliassi, 3 stelle Michelin di Senigallia, Hilde Soliani, l’artista dell’Olfatto e del Gusto.

