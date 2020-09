Cosa fare gratis in Penisola Sorrentina Amalfitana nel Weekend dal 18 al 20 settembre 2020

Lungo fine settimana ricco di stimoli ed eventi compresi tra San Gennaro e Sant’Eustachio, da vivere serenamente secondo le normative anticovid. Si parte venerdi pomeriggio con Nino Aversa alla conoscenza del comune di Piano con Passeggiate Carottesi, a seguire presso il Museo Correale conferenza del prof Baccarini. A Praiano triduo di San Gennaro a Privati, Castellammare di Satabia, triduo per Sant’Eustachio, antica riverenza irradiata dalla grande abbazia di Sant’Eustachio a Scala. In Villa Fiorentino Incontri di Vini e Sapori campani, mostra Manifactum , artigianato sorrentino, e museo dei mestieri, tre grandi eventi in una sola occasione. Domenica sera a Campinola di Tramonti concerto d’organo di Nicola Salvati.