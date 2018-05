Corso biologia marina AMP Punta Campanella

Dal 25 al 30 giugno 6 giorni di full immersion nel mare di Punta Campanella.

Ancora pochi giorni per non perdere un’occasione unica: il Corso di Biologia Marina nel Parco di Punta Camapnella. Una sei giorni interamente dedicata alla biologia e alle scienze. Il corso si svolgerà a Massa Lubrense ed è aperto a tutti: laureati, studenti,ma anche semplici appassionati del mare e dei fondali. Unico requisito richiesto il brevetto sub. A tenere le lezioni docenti universitari e sub esperti, tra cui Giovanni Fulvio Russo e Roberto Sandulli, docenti dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, e Guido Villani dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del C.N.R. di Pozzuoli È la nona edizione di un corso, organizzato dal Parco Marino di Punta Campanella, che ha avuto grande successo negli anni precedenti. Le sei giornate trascorreranno tra lezioni frontali in aula e immersioni sul campo. Tutto nello splendido scenario della penisola Sorrentina e attraverso i ricchi fondali di Punta Campanella. Il costo di 350 euro comprende l’ospitalità in struttura con pensione completa, 5 Immersioni dalla Barca con attrezzature, il materiale didattico e un attestato di partecipazione valido per ottenere crediti formativi universitari. Un’occasione da non perdere per conoscere meglio il mare e lo straordinario fascino dei paesaggi di Massa Lubrense e di Punta Campanella. Per info e prenotazioni: www.puntacampanella.org – subacquea@puntacampanella.org