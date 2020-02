CorriPositano. Dopo il rinvio è pronta a tornare il 16 febbraio

Domenica 16 febbraio torna a Positano l’evento sportivo più atteso da quanti amano correre all’aperto godendo di un panorama tra i più belli al mondo: “CorriPositano”. La gara, che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 27 dicembre, fu annullata a causa delle condizioni meteo.

PARTECIPAZIONE

Atleti tesserati con Enti di Promozione sportiva o non tesserati purché in possesso di certificazione medica per l’attività agonistica per Atletica leggera valido alla data del 28 Dicembre 2019.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni si accettano entro il 14 febbraio 2020. Nel caso si raggiunga il numero massimo di 150 atleti previsti le iscrizioni saranno chiuse anticipatamente. Le iscrizioni vanno fatte solamente nell’area riservata del sito www.anviloteam.it. Per gli atleti liberi e i Runcard scrivere a iscrizioni@anviloteam.it.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Il contributo per l’iscrizione è fissato in € 5,00 senza pacco gara. Tale contributo può essere pagato contestualmente al ritiro dei pettorali presso il ritrovo in Piazza dei Mulini a Positano.

PERCORSO E CRONOMETRAGGIO

Il percorso si snoda all’interno del Comune di Positano per un totale di 9 km e 800 mt. Le classifiche saranno curate dai giudici del CSI in collaborazione con l’ASD Podisti Cava Picentini Costa

d’Amalfi. Il cronometraggio sarà effettuato dallo staff di Aviloteam.it. Parcheggio convenzionato, in prossimità della zona partenza/arrivo, al costo di € 5,00 (valido dalle 08:00 alle 13:00) esponendo il talloncino da ritirare insieme al pettorale.

PREMIAZIONI

Premiati i primi tre uomini e le prime tre donne con creazioni artistiche di Ceramica Casola. I primi tre, maschili e femminili, di tutte le categorie CSI, saranno premiati con prodotti enogastronomici locali. I premi non sono cumulabili.Per la Kids Run, rivolta ai ragazzi dai 6 ai 16 anni, sono previste distanze di 800 mt., 500 mt. e 100 mt. ASD Positano Run&Trail in collaborazione con CSI Cava dè Tirreni organizzano.

MANIFESTAZIONE DI PODISMO SU STRADA

Per il primo uomo e la prima donna al traguardo in premio una cena per 2 persone in un ristorante Pluristellato di Positano.