CORO ALAMIRE’ CONCERTO PER IL NUOVO ANNO

Al Teatro Tasso di Sorrento sabato 4 gennaio 2020 alle ore 18.00 il Coro Alamirè diretto da Gilda De Maria, nell’ambito dell’open day istituto comprensivo Gemelli di Sant’Agnello, eseguirà concerto per il nuovo anno.

Il coro “MI RE DO”, oggi “ALAMIRÈ”, dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Gemelli” di Sant’Agnello nasce nell’a.s. 2000/01 come progetto POF e dal 2000 a tutt’oggi è concertato e diretto dal M° Gilda DE MARIA, docente di Ed. Musicale. Esso è composto da un gruppo di ( 30 ÷ 60 ) alunni selezionati di volta in volta, tra coloro che, nell’ambito della platea scolastica, si distinguono per attitudini musicali e capacità canore. Il fine del coro è quello di sviluppare la socializzazione tra gli alunni di classi e corsi diversi attraverso l’affinazione e la fusione delle voci e dei suoni, nella prospettiva della musica come linguaggio espressivo e comunicativo, oltre che consentire ad ognuno di prendere coscienza delle proprie potenzialità artistiche ed eventualmente coltivarle. Il coro è coordinato, sin dalla nascita, dal Prof. Giuseppe SCHETTINO.