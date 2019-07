CORBARA E IL CORBARINO 13.a edizione (20 e 21 luglio 2019)

Fiore all’occhiello della nostra programmazione è l’evento denominato “Corbara e il Corbarino” giunto ormai alla 13.a edizione.

“Se magna, se balla e se beve o’ vino… tammorra, tarantella e pomodorino”. La tammorra e le tarantelle accompagneranno tutti i visitatori in una passeggiata tra stradine, gli affascinanti cortili e i lussureggianti giardini del borgo Sala.

Il percorso enogastronomico rappresenterà un appuntamento importante per gli amanti del famoso Pomodorino che verrà preparato in tutte le salse. In ogni angolo del caratteristico del percorso, all’interno delle strette viuzze del borgo sala, saranno allestiti punti dove il pomodorino si presenterà in maniera diversa, ed ogni pietanza avrà un gusto diverso e speciale.Camminando all’interno del percorso, dislocati in varie zone, sarà piacevole ascoltare i vari gruppi di musica popolare invitati per allietare l’evento, senza sosta.

I palati raffinati si tengano pronti, quest’anno le cucine e gli chef invitati sono determinati a spingersi verso mete mai raggiunte.Anche quest’anno il sacro s’incontra con il profano, infatti, nel giorno di domenica 21 luglio, vi sarà la concomitanza con la festa religiosa di Sant’Erasmo, compatrono di Corbara, molto famosa per la famosissima calata dell’angelo, rappresentazione centennale anch’essa ricca di fascino.