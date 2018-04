Copia di Napoli. Museo e Real Bosco di Capodimonte. 28-29.04.2018, performances e musica nei Cortili, visite guidate, Rugby nei Parchi e MuseumWeek.

Articolo di Maurizio Vitiello – Attrazioni Sabato 28 e domenica 29 aprile 2018 al Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli.

Sabato 28 e domenica 29 aprile 2018

Performance e musica nei Cortili, visite guidate, Rugby nei Parchi e MuseumWeek.

Museo e Real Bosco di Capodimonte

Via Miano, 2 – Napoli

Sabato 28 e domenica 29 aprile 2018 tanti eventi e attività culturali al Museo e Real Bosco di Capodimonte, con l’animazione a cura di MusiCapodimonte, le performances teatrali della Compagnia Arcoscenico e della Compagnia del Tufo, la Musica al tempo dei Borbone del bravissimo M° Rosario Ruggiero, il Rugby nei Parchi e le visite didattiche a cura dei Servizi educativi del Museo.

E per chi ha voglia di vivere Capodimonte by night appuntamento con “NAples Performing” Festival nei Cortili Monumentali.

Inoltre, è la settimana della Museum Week, una settimana di promozione e condivisione dei luoghi d’arte e di cultura attraverso i social, un’occasione per mettersi in gioco, per postare e interagire e per conoscere il patrimonio culturale da un’angolazione inedita.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio:

Sabato 28 aprile 2018, dalle ore 9.00

Rugby nei Parchi

Per tutta la giornata, all’interno dell’area rugby, recentemente inaugurata, avrà luogo la manifestazione nazionale “Rugby nei Parchi”, nata nel 2012 e diventata in pochi anni un evento nazionale toccando regioni e città diverse, come Roma, Napoli, Ravenna, Verona, oltre che Milano.

L’Amatori Napoli Rugby, in collaborazione con l’associazione RUGBY nei PARCHI, organizza la giornata del 28 aprile a Capodimonte. Per maggiori informazioni www.rugbyneiparchi.com.

Sabato 28 aprile, dalle 19.00

NAP – NAples Performing Festival

Cortili Monumentali del Museo

Secondo appuntamento con NAP – NAples Performing Festival, nuova iniziativa targata Drop, il noto collettivo di professionisti dell’entertainment, protagonisti da anni del mondo culturale e mondano in Campania. Questo l’elenco delle Performance, tutte rigorosamente “live” e sotto la direzione artistica di Manuela Barbato, in programma questa edizione di NAP Festival: “A Passo di Violino” con la performer Alessandra Rimonti e la violinista Igea Montemurro; “Acqua che danza con Fuoco” a cura della danzatrice e giocoliera Antonella Migliore; “Human Bodies” performance di gruppo: salti, camminate, cadute, prese, cambi repentini di direzione e gestualità d’insieme. Coreografie a cura di Emma Cianchi; “OceanCity – La rivincita dell’acqua” un’idea caratterizzante il concetto di architettura liquida. Doppie proiezioni e mapping a cura di mscompany.it; “Ovo” coppia di performer in sfera gigante, a cura della Compagnia Marco Auggiero | MART Company; “SCAPPANAPOLI”, performance tratta da un lavoro coreografico andato in scena al Teatro Bellini eseguito dalla Compagnia Malaorcula, coreografie a cura di Marcella Martusciello; “Take it off” performance di danza contemporanea autobiografica a cura di Domenico Piscopo e Leopoldo Guadagno. E a seguire la musica di Drop con l’elettronica di Lunare Project contrapposta l’esuberanza trasversale di DJ Cerchietto.

Info:

apertura ore 19.00; ingresso 10€ in lista nominale: dropmusicjuice@gmail.com

Aperitivo e buffet di benvenuto dalle 20.00 alle 21.30. Per i primi 150 arrivati sarà possibile visitare il primo piano del Museo.

Visite guidate:

Sabato 28 aprile 2018, ore 11.00

Il cibo nell’arte: da simbolo sacro a trionfo della natura

a cura dei Servizi Educativi

Domenica 29 aprile, ore 11.00

Questione di colore: l’uso delle terre nella pittura napoletana del ‘600 da Caravaggio a Luca Giordano

a cura dei Servizi Educativi

Domenica 29 aprile, ore 11.00

Passeggiata di gusto al Museo e Real Bosco di Capodimonte

a cura di Luisa Petagna

Inoltre, fino a domenica 29 aprile è in corso la Museum Week, il più importante evento mondiale dedicato alle istituzioni culturali. Per una settimana i luoghi della cultura diventano protagonisti dei social e sono invitati a promuovere le proprie collezioni creativamente, interagendo con il pubblico e proponendo contenuti e immagini associati a uno dei temi del giorno.

Quest’anno i musei del mondo racconteranno la capacità della cultura e dell’arte di creare integrazione e legami, al di là delle frontiere: giovedì #professionsMW, venerdì #kidsMW, sabato #natureMW e domenica #differenceMW.

Tutti sono invitati a postare contenuti e opere d’arte: un’occasione unica per mettersi in gioco, condividere la passione per l’arte e la cultura, ma anche per scoprire il patrimonio culturale da un’angolazione inedita.

Infine, prosegue per il mese di aprile la campagna social del Mibact #aprilealmuseo che invita i visitatori a cercare i fiori nelle opere d’arte, a scattare delle foto e a condividerle sui canali social del Mibact e su quelli del Museo e Real Bosco di Capodimonte con l’hashtag #fiorinellarte.

Per informazioni:

Ufficio Accoglienza Museo di Capodimonte

tel. 081 7499130 (10.00-13.00 | 15.00-18.00)

e-mail: mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it

Collegamenti:

Per raggiungere il Museo e Real Bosco di Capodimonte:

Navetta Shuttle da Piazza Trieste e Trento (Teatro di San Carlo)

Fermate a richiesta lungo il percorso

Tariffe da 2.00 euro per singola tratta per i napoletani e da 5 euro per i turisti.

