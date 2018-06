Convegno Internazionale sulla Terra piatta

Per quanto possa sembrare strano, c’è chi mette in dubbio la forma della Terra. A 500 anni di distanza dalla rivoluzione copernicana qualcuno, infatti, pone ancora in questione il sistema eliocentrico.

Antichi testi, fra cui le Scritture Sacre, descrivono il mondo in cui viviamo come un piano stazionario al netto delle fattezze orografiche e telluriche.

Fin dal suo inizio, l’era di internet ha significato “complottismo”. La più recente evoluzione del fenomeno ha preso di mira uno dei dogmi scientifici più indiscussi ovvero la sfericità terrestre.

Pertanto, un gruppo di “terrapiattisti”, così si chiamano, organizzerà il 24 agosto 2018 nel comune di Agerola (NA) la terza edizione del Convegno Internazionale PIANO DI ESISTENZA. La località precisa è Punta San Lazzaro presso il Ristorante Leonardo’s (Tel. +39 081 8025002 Cell. +39 349 5173878 E-Mail: rist.leonardos@gmail.com ). Per ulteriori informazioni è utile inviare una email all’organizzatore signor Roberto Avitabile: webmaster@collesalario.it

Fra i relatori al convegno, ci saranno Albino Galuppini, autore del libro “Quaderni dalla terra piatta”, Massimiliano Duma, Dino Tinelli e Pamela Carminati, meglio nota nel web con l’alias Pam Morrigan. Interverranno pure, oltre a Roberto Avitabile, Calogero Greco dalla Germania e Santos Bonacci dall’Australia.

I temi trattati dai relatori verteranno sulle incongruenze e contraddizioni presenti nel modello eliocentrico. Condizioni atmosferiche permettendo, verranno effettuate osservazioni in loco tese a dimostrare che terre e isole sono visibili ben oltre l’orizzonte teorico delineato dalla curvatura terrestre.

Chiunque potrà, partecipando, fornire il proprio contributo di esperienze e rilevazioni geodetiche, geologiche e geofisiche.

L’evento durerà l’intera giornata, la prenotazione è obbligatoria in quanto il numero dei posti disponibili è limitato. La quota di partecipazione è di € 35 pro capite inclusiva di pranzo sociale.

Aggiornamento evento e suggerimenti:

evento su PianetaX: https://pianetax.wordpress.com/piano-di-esistenza/

evento su FB: https://www.facebook.com/events/224829858103553/