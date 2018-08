Convegno Internazionale di Studi sulla Magna Grecia Taranto, 27-30 settembre 2018

Segnaliamo questo evento, oltre che per la prestigiosa istituzione fondata da Zanotti Bianco e Donna Paola Zancani Montuoro, per gli argomenti trattati dai relatori relativi al Golfo di Napoli e Salerno, in particolare nella giornata di venerdi 28 settembre. Positanonews sarà presente con i suoi inviati per riprese in diretta e registrazione interviste.

II 58° Convegno di Studi sulla Magna Grecia si svolgerà in Taranto dal 27 al 30 settembre 2018 e sarà dedicato al tema: “La Magna Grecia nel Mediterraneo in età arcaica e classica. Forme, mobilità, interazioni”.

Il tema verrà illustrato attraverso una serie di relazioni e di tavole rotonde sui principali aspetti archeologici e storici della problematica. I riassunti delle relazioni saranno distribuiti agli iscritti prima dell’inizio dei lavori.

Alle sedute seguirà una libera discussione: gli interventi dovranno essere strettamente pertinenti al tema e la loro durata non potrà superare i cinque minuti. I testi degli interventi, insieme a quelli delle relazioni, verranno pubblicati nel volume degli Atti.

È inoltre prevista l’esposizione di poster e di pannelli sulle attività di scavo in Magna Grecia, da parte di tutte le Soprintendenze del territorio, nonché di Università e Istituti di ricerca.

Come ogni anno, nel corso del Convegno si terrà la Fiera del Libro di interesse storicoarcheologico (invito rivolto agli editori, alle Università e agli Istituti culturali).

La partecipazione al Convegno è aperta a tutti gli studiosi e gratuita.

GIOVEDì 27 SETTEMBRE 2018

Polo Universitario Jonico (via Duomo 259)

10,00 Indirizzi di saluto delle Autorità: MIBACT, Enti Territoriali, ISAMG

10,45 Pausa

11,00 Seduta mattutina

Conferenza inaugurale: La mobilità mediterranea nella storiografia recente: modelli e prospettive

di indagine (Cl. Moatti)

11,50 Rassegna archeologica: Taranto e il Tarantino (Soprintendenza Archeologia)

15,10 Seduta pomeridiana

Sezione A. Modelli interpretativi e mobilità mediterranea.

15,15 A.1 Connettività, mobilità, network: modelli a confronto (M. Giangiulio)

16,00 A.2 La network analysis: problemi di metodo e prospettive (L. Donnellan)

16,45 Pausa

Sezione B. Il mare, la terra: immagini, realtà territoriali, connessioni.

17,00 B.1 Il Mediterraneo e la Magna Grecia nelle rappresentazioni geografiche degli

antichi (F. Prontera)

17,45 B.2 I peripli e ‘la terra vista dal mare’ (D. Marcotte)

18,30 B.3 Il litorale e gli scambi (M. Gras)

19,15 Dibattito

VENERDì 28 SETTEMBRE 2018

Polo Universitario Jonico (via Duomo 259)

9,00 Seduta mattutina

Sezione B. Il mare, la terra: immagini, realtà territoriali, connessioni.

9,00 Tavola Rotonda: Movimenti, connessioni e pratiche cultuali: i santuari costieri

(Introduce: F. de Polignac; interventi programmati di G. Pironti, F. D’Andria)

10,40 Pausa

Sezione C. Connettività mediterranea e orizzonti territoriali magnogreci.

11,00 C.1 Il Golfo di napoli e il Tirreno: Introduzione (S. De Caro)

11,15 C.1a Pithekoussai (L. Cerchiai)

12,00 C.1b Il Kymaios kolpos tra epineia, approdi e strutture portuali (T. Cinquantaquattro)

15,00 Seduta pomeridiana

15,00 C.1c Da Palepoli a Neapolis: lo strutturarsi del fronte costiero (D. Giampaola)

15,45 C.1d Il Tirreno dal Golfo di Salerno a Hipponion (E. Greco)

16,30 Pausa

16,45 C.2 Il Golfo di Taranto: Introduzione (L. La Rocca)

17,00 C.2a Dinamiche della linea di costa e sistemi insediativi costieri: assetti geomorfologici e

strategie del popolamento antico (G. Mastronuzzi, G. Scardozzi, S. Marabini)

18,00 C.2b Il porto di Taranto struttura produttiva e snodo dei traffici:bilancio storico-archeologico

(F. Frisone – A. Dell’Aglio)

18, 50 C.2c Paralia, mesogaia e gateway communities nel Golfo di Taranto (M. Osanna)

19,30 Dibattito

SABATO 29 SETTEMBRE 2018

Polo Universitario Jonico (via Duomo 259)



9,00 Seduta mattutina

Sezione C. Connettività mediterranea e orizzonti territoriali magnogreci:

C.3 L’Area dello Stretto.

9,00 C.3a Rhégion et Zancle sessant’anni dopo (C. Ampolo e L. Mercuri)

Sezione D. Tavole Rotonde sulla tematica generale: La Magna Grecia e il Mare. Connessioni,

scambi e transfert di saperi

10,00 TR D.1 Porti, flotte, spedizioni: i saperi del mare e la guerra.

Introduce M. Lombardo; interventi programmati di A. Salzano: Porti e strutture militari costiere; M.

Intrieri: Navi e flotte; S. De Vido: Spedizioni e interventi navali

11,30 Pausa

11,40 TR D.2 Navi, carichi, merci e monete: i saperi del mare e i commerci

Introduce M. Gras; interventi programmati di R. Auriemma: Il contributo dell’archeologia subacquea;

Chr. Sourisseau – T. Gambin: Données préliminaires sur la cargaison de l’épave de Xlendi

(VIIe s. av. J.-C.), Gozo, Malte; R. Cantilena: Monete

15,00 Seduta pomeridiana

15,00 TR D.3 Mobilità e saperi tecnici e artistici

Introduce C. Rescigno; interventi programmati di G. Rocco: Botteghe architettoniche; R. Belli Pasqua:

Produzioni scultoree; G. Olcese: Ceramisti e fictores

16,30 TR D.4 Racconti mitologici, iconografie e rappresentazioni

Introduce A. Pontrandolfo; interventi programmati di E. Federico: Mitologie; C. Roscino: Iconografie;

M. Scafuro: Rappresentazioni

18,00 Pausa

18,15 TR D.5 “La sapienza vien dal mare”: legislatori, filosofi, sciamani

Introduce M. Giangiulio; interventi programmati di A. Mele, A. Visconti, L. Rossetti

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018

Castello Aragonese

9,00 Seduta mattutina

Discussione generale e conclusioni

10,00 Tavola Rotonda su “L’archeologia in Magna Grecia dopo la Riforma”

A conclusione dei lavori è prevista un’escursione su Mar Piccolo, che verrà effettuata solo

se ci sarà un numero congruo di partecipanti. Si prega pertanto di comunicare l’eventuale adesione.

N.B. Il tempo assegnato a ciascuna relazione e a ciascuna Tavola Rotonda è da intendersi comprensivo

di una breve discussione (di 5-10 minuti), consistente in domande o osservazioni ‘telegrafiche’, al termine

della singola relazione o della singola TR.