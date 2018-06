Giovedì 28 giugno 2018, saletta Pan, Palazzo delle belle arti Napoli ore 17,30 il Convegno “ Desassossego come impulsività nel fare arte in Aulo Pedicini, tra letteratura e cultura. Napoli- Lisbona, uno sguardo d’oltre .

Al convegno parteciperanno:

L’artista Aulo Pedicini , le cui opere sono attualmente in mostra al Castel dell’ovo ,ispirate alla letteratura portoghese ed in modo particolare alla poetica dell’inquietudine di Pessoa.

L’assessore alla cultura ; Nino Daniele; Il Console del Portogallo prof.ssa Maria Luisa Cusati; Mimma Sardella , critico e curatore; Maria Rosaria Fazio,scrittrice,docente di lingua e mistica ebraica; Federico Sanguineti, poeta e critico Università di Salerno; Loredana Troise curatrice mostra di Aulo Pedicini al Castel dell’ovo , storico dell’arte; Alfonsina Caterino, scrittrice; Annabella Marotta attrice; Gilda Luongo , critico e promotrice del convegno .

Coordina il giornalista: Gianni Russo L’evento oltre ad essere una riflessione sull’estetica di un artista di grande apertura al mondo ed in modo particolare alla cultura portoghese, vuole essere,a partire da una ricerca personale ,anche un momento di avvicinamento cuturale alle anime di due culture indissolubilmente unite dalla storia e dalla memoria antropologica. Questo evento , come afferma l’assessore alla cultura Nino Daniele” è un momento fondamentale per intrecciare un dialogo attivo e propositivo tra le due città che guardano al mare con incanto e sogno”.