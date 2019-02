CONTROLLO SENOLOGICO A SANT’AGATA

Su iniziativa dell’Associazione per la lotta al tumore del seno (Alts), nella frazione di Massa Lubrense una giornata di prevenzione contro il tumore al seno.

Martedì 12 febbraio, dalle 10 alle 14, a Sant’Agata sui Due Golfi, nello Studio medico associato di corso Sant’Agata numero 59, arriverà il “Camper Donna”: senza alcuna prenotazione, una equipe di senologi effettuerà visite gratuite eco guidate. L’iniziativa è organizzata dalla sede vicana dell’Alts in collaborazione con gli specialisti di medicina generale di Sant’Agata sui Due Golfi.

Un’occasione da non perdere rivolta a tutte le donne, anche alle più giovani. Infatti ad oggi, nonostante i progressi della scienza medica, il migliore alleato per sconfiggere il tumore al seno è lo screening preventivo. Solo con la prevenzione si può affrontare ad armi pari il “morbo del secolo”. Di questo parere è anche la direttrice generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Antonietta Costantini, che ha promosso una vasta campagna di screening per le donne della Penisola sorrentina e dell’intera area seguita dalla sua Asl.

È di alcune settimane fa, infatti, la notizia dell’attivazione di un moderno mammografo multistrato all’Ospedale di Sorrento, già messo in funzione per offrire l’opportunità di una diagnosi precoce. Ad oggi, senza un’urgenza specifica, una donna inserita nella campagna di prevenzione “Mi Voglio Bene” (tra i 45 e i 69 anni) può effettuare una mammografia in meno di una settimana: davvero un salto di qualità, che permette, in caso di malattia, di ricevere immediatamente assistenza dedicata, con un percorso diretto attivato con l’Istituto nazionale tumori, Fondazione Pascale di Napoli.