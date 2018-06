Contratti energia elettrica : un incontro per conoscere i propri diritti e contrastare possibili rischi, truffe e false informazioni alla luce del recente stop al mercato protetto.

L’Associazione Adiconsum Penisolasorrentina con Sede Territoriale a Piano di Sorrento in Via Bagnulo 18, organizza l’incontro dal titolo :

“Contratti di energia elettrica : come contrastare possibili rischi, truffe e false informazioni alla luce del recente stop al mercato protetto. Come confrontare le offerte e scegliere quella migliore. Come costituire un gruppo d’acquisto per la fornitura di energia elettrica ad un costo più conveniente.”

L’incontro aperto a tutta la cittadinanza è in programma giovedì 28 giugno alle ore 18 presso la Sede Territoriale dell’Associazione in Via Bagnulo 18.

La cittadinanza è invitata a partecipare.