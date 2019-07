Continuano gli appuntamenti di Suoni del Sud e Jazz a Ravello. Il 9 agosto con Marco Zurzolo e il 3io Napoletano in piazza Duomo alle 21.

Marco Zurzolo, sassofonista e compositore, presente ormai da anni sulla scena del jazz internazionale, rappresenta oggi la nuova musica di Napoli. Un artista che ha rivoluzionato la concezione di musica napoletana ed ha portato una Napoli nuova e moderna in tutto il mondo. Ha colto in pieno l’essenza del rinascimento della musica partenopea degli anni ’80 che vedeva nascere la contaminazione delle melodie napoletane con il blues ed il jazz ed ha messo in atto ancora una nuova visione della musica partenopea. La sua ricerca si rifà al simbolismo dai colori forti che contraddistingue le manifestazioni religiose e popolari e si immerge nel magma incandescente ed emozionale della tradizione e del folklore partenopeo descrivendone, con il suono le radici culturali e le suggestioni popolari. Zurzolo si occupa da circa trent’anni di progetti musicali basati sulla contaminazione artistico-musicale. Oggi ha raggiunto uno stile personalissimo ed originale che libera nostra tradizione del fantasma della oleografia e dall’oppressione dal riferimento ostinato e conservatore della semplice canzone. La sua arte è vita, libertà, mescolanza, creazione e la tradizione stessa è viva solo se riesce a sorprenderci con la sua creatività ed al tempo stesso a farci risentire un sapore antico. Il percorso musicale di Zurzolo lo ha condotto in questi anni ad una produzione artistica veramente nuova che sta affascinando un pubblico internazionale. La sua originalità ed allo stesso tempo la sua riconoscibilità, lo ha portato ad essere invitato, con grande successo, ai più importanti festival internazionali.