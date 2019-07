Continuano i concerti al Tramonto a Sorrento. Il 31 luglio il 3° appuntamento

“Concerti al tramonto” II edizione

Piazza della Vittoria – Sorrento

Con il patrocinio del Comune di Sorrento,

da un’idea del movimento “22 dicembre” la II edizione di “Concerti al Tramonto”

Rassegna nata dall’esigenza di offrire ai numerosi turisti ed ai cittadini di Sorrento momenti di musica della tradizione napoletana e nuove contaminazioni sonore in un contesto naturale,

nella location unica di Piazza della Vittoria, si armonizzerà il binomio “note” musicali e “suggestione” del luogo.

3° appuntamento: 31 luglio ore 20.00 Alfabeto Runico Live

“Alfabeto Runico” è un progetto creato nel 2016 da tre musicisti di formazione classica, ma lontani dal mondo accademico, frequentatori di feste popolari e di anziani cantori, e già la formazione è atipica: due contrabbassi, viola e voce.

Il loro primo concerto è un delirio di musica e teatro che prende ispirazione da

«Viaggio al Centro della Terra » di Jules Vernes : una pergamena in un antico alfabeto li porta , vestiti da speleologi, alla scoperta di una serie di indizi che avrebbero poi costituito ALFABETO RUNICO, un trio alla ricerca costante di una forma originale per la copiosa eredità che il “Mare della vicinanza” (come veniva chiamato il Mediterraneo) ci ha regalato.

Brani della tradizione del Sud Italia riarrangiati in tempi dispari, introduzioni che hanno un forte sapore delle follie portoghesi del tardo Medioevo, danze klezmer che rimandano alla festa, composizioni originali in dialetti, lingue differenti, il concerto è un mosaico “geopoetico” che affascina lo spettatore travolgendolo in un caleidoscopio di stili (jazz, reggae, pop, folk). Lo scorso anno hanno partecipato ai più importanti festival nazionali ed internazionali, ed anche quest’anno hanno in programma date in tutta Europa.

on stage:

Marta dell’Anno // violino e voce

Andrea Resce // contrabbasso

Nicola Scagliozzi // viola da gamba e contrabbasso

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=BF4GfF6HTts

https://www.youtube.com/watch?v=t0U94m4zd_o

https://www.youtube.com/watch?v=l2bzRPWNcrk